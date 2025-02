El Ejido: Vox se desinfla en su pueblo fetiche en 2018

El discurso contra la inmigración no le ha servido a Vox para incrementar sus apoyos en una localidad cuya economía se basa fundamentalmente en la agricultura. El PP logra subir su porcentaje de voto en veinte puntos en El Ejido donde consigue el 47,56% de las papeletas, le sigue la formación de ultraderecha con el 27,76% y el PSOE con el 14,54%.

Siguiendo la tónica en el resto de Andalucía, Ciudadanos pierde más de trece puntos porcentuales , votos que se han trasvasado a los populares. Llama la atención que Vox se ha desinflado y no ha proseguido su tendencia al alza, y es que a los ejidenses no le han gustado nada las declaraciones que ha realizado la candidata de Vox a las elecciones de Andalucía del 19J, Macarena Olona, que llegó a comparar a la localidad con El Puche, el barrio más pobre de Almería. Tampoco los falsos bulos difundido s por la formación de ultraderecha como que «en El Ejido no hay carnicerías que vendan cerdo o bares que sirvan un plato de jamón».

La participación en El Ejido ha sido de un 54,89% , una cifra similar a la de 2018 con el 55,92%. Las izquierdas de Por Andalucía y Adelante Andalucía apenas suman 1.320 votos, el 3,93% y 1,22%, respectivamente.

La formación que preside Santiago Abascal logró entrar en con fuerza en los comicios autonómicos de 2018 con el 29,51% de los votos frente al 26,91% del PP. La tercera fuerza política más votada fue Cs con el 16,18% y la cuarta el PSOE, que solo alcanzó el 15,80%.

El Ejido es el tercer municipio en número de habitantes de la provincia, donde más del 32% son ciudadanos extranjeros y de ellos, el 60% procede de Marruecos . Desde 1991 gobierna el PP, a excepción de una legislatura en la que gobernó el PAL, un partido independiente que se originó tras una escisión de los populares.