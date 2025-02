Fernando del Valle: Toma Moreno

Recordemos, que es necesario. Antes que a Díaz Ayuso , Pablo Casado quiso cargarse a Juanma Moreno . Un visionario. La presidenta madrileña llevará siempre en la pechera el galón de haber terminado con la carrera política de Pablo ... Iglesias , bien. Pero aquello era Madrid.

Esto es distinto. Con la memorable mayoría absoluta conseguida este domingo, el dirigente malagueño habrá de pasar necesariamente a los anales de la historia como el impulsor de una auténtica revolución impensable hace nada. Un tsunami . Una movida demasiado gorda para la que no se encuentran adjetivos.

No es sólo un resultado. Que también. En sólo tres años y medio, con una infernal pandemia de por medio, Moreno ha transformado Andalucía hasta convertirla en una comunidad mayor de edad , capaz de sacudirse prejuicios y cuyos vecinos ya no tendrán que operar bajo ciertos temores. Criaturitas , nunca más. Y ustedes saben a qué me refiero.

Pero recordemos, de nuevo, que la memoria es frágil: el PP hace muy poco tiempo era un partido destinado a la desaparición por las torpezas de su expresidente. No sólo ha sobrevivido. Este domingo ha demostrado que el antídoto para calmar la viruela de Vox no es único . Que hay lenitivos con fórmulas magistrales muy similares a las que propone Feijóo capaces de mejorar incluso otras soluciones más agresivas. El 'cañón Olona' era un 'bluf' cuya ¿campaña? no ha hecho sino empeorar las fantásticas expectativas que ellos mismos se habían creado, pero también es mérito de los populares haber impedido su disparo.

El PSOE no se ha visto en otra igual. Este resultado no es que interpele directamente a Pedro Sánchez . Le propina una bofetada de insospechadas consecuencias. Que disfrute el Falcon lo que le dure. Suya fue la fallida apuesta de Juan Espadas y suyo es el fracaso de una campaña llena de ministros que ha hundido más a su partido. Zapatero y sus éxitos, una vez más. Del lío de las izquierdas a su izquierda ya hablaremos otro día. Si fuera necesario. Eternamente, Yolanda . Pero nada más.

Y en efecto, lo que han dicho los andaluces tiene una incontestable lectura nacional. Pero sería una falta de respeto absolutísima soslayar que esta mayoría absoluta responde principalmente al examen que esta tierra ha hecho del primer periodo en el que, por fin, disfrutó de la alternancia . De la inteligencia con la que se gestionó. Y ahí además de Moreno hay que subrayar la labor de alguno de sus peones más importantes. De alguno tendrá que prescindir ahora. Sólo queda entonar un merecido réquiem por Juan Marín y Ciudadanos, víctimas del abrazo a un voto útil que finalmente sirve para desterrar precisamente el temor a aquello de lo que ellos siempre renegaron. Descansen en paz.