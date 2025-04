El PSOE presenta un programa electoral con lo público como eje para «recuperar la confianza» de Andalucía

El PSOE andaluz ha presentado este miércoles su programa electoral de cara a las en Andalucía . El documento, que han desgranado entre Gaspar Llanes, Ángeles Férriz y el candidato del partido, Juan Espadas , tiene un elemento transversal que han subrayado todos los intervininentes: la escucha. Los socialistas se han marcado como objetivo saber qué quiere la ciudadanía para «reconectar».

«¿Cómo se recupera la confianza de la ciudadanía cuando se ha podido perder? Se resume en escuchar», ha señalado Espadas en un acto al que han acudido muchos de los nombres más conocidos del PSOE andaluz. Ha estado, entre otros, Mario Jiménez, Alfredo Sánchez Monteseirín , Antonio Pradas, José Hidalgo, Adela Castaño o la exlíder del PSOE sevillano y colaboradora de Susana Díaz, Verónica Pérez . La expresidenta de la Junta no ha acudido al acto.

De ese proceso de escucha, ha detallado Llanes , secretario de Transformación Económica y Digital socialista, ha surgido un programa con diez puntos básicos, «muchos síes y pocos noes». Los «síes», ha explicado, son 96: «A la Sanidad pública, a una Educación de calidad, a universidades de primera división, a la tolerancia, al mundo rural, a la agricultura...». Los noes «son solo cinco: al machismo, a la xenofobia, a la homofobia, al racismo y al elitismo». «Hay mucho en juego», ha reconocido Llanes, quien ha señalado que el PSOE «no se esconde de sus siglas, sentimos orgullo».

La siguiente en intervenir ha sido Ángeles Férriz, que ha arrancado un par de aplausos sonados de los asistentes reunidos en el centro del paseo Marqués de Contadero de Sevilla . La vicesecretaria general del partido en la comunidad ha desgranado los principios básicos del programa que el PSOE presenta a las elecciones.

«Defender lo público»

El primero, ha señalado, es «proteger los público y defender las libertades». Férriz ha puesto el acento en que «las conquistas de derechos» pueden tener marcha atrás. «Solo hace falta un Gobierno de derechas para que se diluyan como un azucarillo», ha indicado. Es el caso, ha señalado, de la Sanidad. «Hay quien puede pagarse un seguro privado y tener médico al instante y quien no, que debe esperar quince días o un mes para que le vean», ha señalado la también cabeza de lista por Jaén.

Otro eje del programa está en la «lucha contra las injusticias», ha explicado Férriz. Para la socialista se puede comparar cómo el PP abordó la crisis de 2008 y cómo lo ha hecho el PSOE con la del Covid. «Para salir más fuertes no hay que sacrificar los derechos de la gente» , ha indicado.

Otro punto clave es, para Férriz, «el equilibrio territorial». Ha aprovechado la socialista para cargar contra Vox: «No podemos permitirnos que haya partido que digan que las autonomías tienen que desaparecer» . Y, por último, la número 2 del partido en la comunidad ha defendido el orgullo del PSOE. Férriz ha animado a los suyos a defende rlos 37 años de Gobierno al frente de la Junta porque, ha señaldo, «hemos sido clave para la construcción de España». La socialista sí que ha reconicido que en ese tiempo pudieron «cometer errores» pero ha indicado que estuvieron al frente el Gobierno andaluz casi cuatro décadas «de la mano de los andaluces, porque ellos quisieron».

El último en internevenir ha sido el candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas. El socialista ha hecho hincapié en la idea de la escucha. De saber qué quieren los demás cómo ven al PSOE y en el proceso de casi un año, desde que llegó a la Secretaría General del PSOE andaluz.

«El PSOE no esconde sus siglas»

Espadas ha insistido también en que su partido, a diferencia del PP, «no esconde las siglas. Son las del PSOE», ha señalado. «Nos presentamos para gobernar», ha añadido . Las críticas a los populares han macardo su intervención, en la que ha explicado que no podrá haber un cara a cara entre él y Juanma Moreno porque desde el PP lo han rechazado. « ¿No quiere porque no se ve capaz? ¿O es que no quiere decir lo que está preparando como proyexto para Andalucía?», se ha preguntado el candidato del PSOE.

El líder de los socialistas andaluces ha sacado pecho durante su intervención de las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez , al que muchas veces ha nombrado como referente. Ha destacado en especial la reforma laboral y, además, el compromiso del PSOE con el campo y lo rural que, ha destacado, «no es nuevo» sino que viene de largo.

El candidato del PSOE también ha defendido el modelo universitario que creó su partido al frente de la Junta, con un centro superior en cada provnicia. «Qué sería hoy de Jaén sin la universidad de Jaén . Dónde estaría. Había que irse a Granada a estudiar. O en Huelva. Qué sería huelva sin su universidad. O Cádiz o Almería o Córdoba. Fue una apuesta arriesgada y se nos criticó», ha explicado.

Además, Espadas ha planteado medidas económicas como ««reformas importantes y de calado». «Tenemos 11.000 millones de fondos de la UE para financiarlo» , ha dicho el candidato socialista en referencia a los fondos de recuperación de la Unión Europea por la crisis del Covid-19.

Como ya indicara Férriz, el eje del programa del PSOE está en los servicios públicos, ha señalado Espadas. Así, Espadas el candidato socislista ha planteado que la Atención Primaria atienda en un máximo de 48 horas a los andaluces y una reducción de las listas de espera. También ha apostado por la Educación pública y un sistema de Formación Profesional «que impulse el empleo juvenil , además de respaldar una financiación adecuada las universidades». Al hilo de ello, ha hecho referencia a la «asignatura pendiente« del empleo, con una Andalucía actualmente «estancada».