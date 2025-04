Pedro Sánchez calienta la precampaña andaluza acusando de corrupción del PP y se olvida de los ERE

Calor, arropo, adrenalina para iniciar la campaña y hasta ocho ministros en un acto al que han asistido unas dos mil personas según la organización. Y no era para impulsar a Juan Espadas a la candidatura a la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 19-J sino para «hacer un homenaje a los cuatro años en el Gobierno de España» según dijo el propio candidato socialista.

Porque Pedro Sánchez ha elegido Dos Hermana s (el bastión socialista de toda España donde han ganado 14 elecciones generales, 11 autonómicas y 8 europeas según dijo su alcalde, Paco Rodríguez) para conmemorar que hace cuatro años ganó la moción de censura a Mariano Rajoy y es presidente del Gobierno desde entonces con dos elecciones generales por medio.

El presidente del Gobierno (en tono relajado, vestido con vaqueros y una camisa verde y probablemente el que menos ha sudado en la caseta municipal de Dos Hermanas) ha defendido la gestión socialista no sólo de su Ejecutivo sino también en la Junta. «Todo lo bueno que ha pasado en Andalucía ha venido de la mano del PSOE» , ha dicho ante un auditorio en el que precisamente no estaba ninguno de los presidentes socialistas de la Junta. Ni siquiera los más reconocidos como Escuredo o Rodríguez de la Borbolla que no están manchados por la corrupción, o la propia Susana Díaz. Hace tiempo que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por los ERE , están fuera de todas las campañas electorales.

Y olvidándose de los ERE, Pedro Sánchez cargó contra el PP por practicar la «corrupción de la democracia por tachar de ilegítimo un Gobierno elegido legítimamente, la corrupción financiera con la trama Gürtel y la corrupción política por la utilización de las instituciones públicas para crear estructuras parapoliciales, para perseguir a adversarios políticos».

«El próximo 19-J tenemos que decidir si queremos una sanidad pública fuerte o recortada, si queremos una educación pública o recortada» ha dicho Sánchez quien ha centrado la mayor parte de su intervención, de unos veinte minutos, en confrontar con la derecha de manera genérica y con referencias claras al PP. «El PSOE le hecha una mano a los que más lo necesitan, cuando vienen mal dadas, la izquierda protege y la derecha recorta».

«Juanma Moreno el indolente»

Juan Espadas, que se ha crecido en el ambiente mitinero, ha reivindicado el legado de Pedro Sánchez y su Gobierno (han asistido ocho ministros: Montero, Luis Planas, Félix Bolaños, Reyes Maroto, Diana Morant, Raquel Sánchez y José Manuel Albares) y ha defendido su carácter español, «soy andaluz, soy español y trabajo por España y por Andalucía para todos los rincores de su territorio».

Espadas ha calificado el Ejecutivo central como «un Gobierno transformador, valiente y decidido que se dedicó a proteger a los españoles, a los más vulnerables», ha dicho. Porque ese ha sido su principal argumento, la defensa de los más vulnerables y la protección de los derechos.

Y ha estrenado un nuevo lema de campaña, «Juanma Moreno el indolente» , ha llamado al presidente de la Junta a quien ha considerado el «tapado de la ultraderecha que coge los votos y se los da». Frente a eso ha presentado su propuesta, «estamos permanentemente pendientes de lo que necesita Andalucía frente a un Gobierno indolente en la Junta de Andalucía».

Una frase que han repetido todos sus antecesores en el cargo, la número dos por Sevilla, Adela Castaño, y el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez. Casi dos horas después de iniciarse, el acto ha terminado con el himno de Andalucía. Al fin y al cabo es la precampaña de las elecciones autonómicas del 19-J.