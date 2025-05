Moreno: «Una derrota del PSOE en Andalucía pondría en difícil situación al Gobierno de Sánchez»

El jefe del Ejecutivo autonómico y candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha visitado este sábado la aldea de El Rocío, donde ha declarado que «lo que suceda aquí, aunque son elecciones de Andalucía para Andalucía, tiene resonancia en Madrid y en la política nacional. Una derrota del PSOE aquí pondría en difícil situación al Gobierno de Sánchez».

En declaraciones al programa «Por fin no es lunes» de Onda Cero, Moreno Bonilla se ha mostrado este sábado muy emocionado de estar en la aldea del Rocío «porque han sido dos años sin poder hacerlo por la pandemia de la Covid-19 y había muchas ganas de recuperar este espacio de normalidad y también este espacio tan importante de devoción».

Sobre las encuestas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que « no nos podemos dejar llevar por la falsa euforia. Es verdad que las encuestas dicen que el PP ganará las elecciones autonómicas, pero conozco muy bien Andalucía y he visto fallar muchas encuestas y torcerse rumbos que parecían imposibles». A su juicio, «la euforia puede llevar a desmovilizar a parte del electorado y se pueden perder oportunidades de seguir avanzando».

Juanma Moreno ha subraya que «estoy haciendo esta campaña como si no existieran las encuestas trasladando a los andaluces un mensaje de futuro, ilusión y de esperanza y haciendo cosas positivas». «Mi objetivo es tener una mayoría que nos lleve a poder gobernar en solitario. Eso es bueno para Andalucía. Es bueno no perder el tiempo en negociaciones estériles y en enseñar a una parte del Gobierno a gobernar porque no debemos olvidar que hay partidos sin experiencia de gestión ni de Gobierno», ha añadido.

El proyecto del PP de Andalucía «es -según el candidato popular- un proyecto moderado, inclusivo, reformista y que representa la Andalucía serena que es la que me gustaría que saliera a la calle para tener una mayoría que nos permita gobernar». «Si atiendo a lo que dicen las encuestas y a lo que veo en la calle estamos muy cerca de tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario y ello me hace pensar que podemos alcanzarla. Creo que es lo mejor que le puede pasar a Andalucía».

En lo que respecta a una repetición de elecciones, ha dejado claro que «eso sería una enorme decepción y un fracaso e n términos democráticos de todos los partidos políticos. De estas elecciones debe salir un Gobierno viable y posible». No obstante, ha señalado que «si mañana gano las elecciones y no tengo mayoría suficiente y tengo que hablar con grupos y me cierran la puerta, como el PSOE ya lo han hecho de antemano, y otros me plantean cosas imposibles, no sería posible formar Gobierno».

«Quiero un Gobierno viable con un proyecto para cuatro años. Lo que salga de las urnas debe dar solución a los problemas que tienen los andaluces», ha opinado Moreno Bonillo, quien ha dicho que «no quiero que haya otras elecciones porque el objetivo es tener presupuesto para el año 2023 y si vamos a otras elecciones esto se retrasaría. Además, una repetición de elecciones frustraría a los ciudadanos y es un gasto para el erario público»

