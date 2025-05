TONY JIN YONG: Conectar para progresar

Conectar. Su impacto como concepto en las últimas semanas ha trascendido el componente tecnológico para instalarse como la clave que nos permite seguir juntos aunque sea a kilómetros de distancia. La naturaleza humana de la palabra ha adquirido toda su relevancia en un momento ... de enorme adversidad por el impacto que está teniendo en nuestra sociedad la pandemia del Coronavirus (Covid-19).

La conexión es uno de los motores de la transformación digital , pero también de las relaciones personales. Precisamente, en el contexto actual es cuando ambas conexiones están más cerca que nunca. Desde que entró en vigor el confinamiento en España, el uso de internet y las llamadas se han incrementado de manera exponencial. Y durante todo este tiempo hemos podido trabajar, comunicarnos o entretenernos , en gran parte, gracias a las excelentes redes de telecomunicaciones que tiene España.

Esta infraestructura ha sido posible debido al trabajo de muchas empresas e instituciones que apostaron hace muchos años por esta transformación , que ha permitido a España ser uno de los mejores países del mundo en el despliegue de fibra óptica. En todo este camino, Huawei está orgulloso de haber aportado su conocimiento tecnológico y su apuesta por la innovación para contribuir al desarrollo de la economía digital española. Y, en la actualidad, más de 35 millones de personas usan a diario nuestra tecnología y nuestros dispositivos de consumo, y seguimos colaborando con todos los operadores de telecomunicaciones para garantizar, en la situación actual, la estabilidad de las redes de comunicaciones.

Ese ha sido precisamente el compromiso de la compañía desde su llegada a España hace 19 años . Y, sin duda, lo va a seguir siendo en el futuro. Queremos seguir apoyando a la sociedad con nuestra colaboración y hacerlo de la forma que mejor sabemos: impulsando la conectividad y favoreciendo la transformación digital a través de la innovación. Dos pilares estratégicos sobre los que apoyar la recuperación económica y que permitirán seguir evolucionando el modelo futuro de economía digital que potencie la competitividad de España.

La pandemia del Coronavirus ha puesto a prueba nuestros límites como sociedad. Y hemos respondido con solidaridad, colaboración, trabajo y resiliencia. No me cabe duda de que esta situación nos ha unido y nos hace mucho más fuertes . La sociedad española ha dado ejemplo a lo largo de la historia de su enorme capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles y esta ocasión no va a ser una excepción. Si podemos aprender una lección de esta crisis es que a pesar de la distancia somos capaces de estar juntos . Y que estando conectados, podemos salir adelante, podemos progresar.

Tony Jin Yong, CEO de Huawei Iberia