Suscribete a
ABC Premium

TRANSAT CAFÈ L'OR

Francesca Clapcich sigue sumando retos

Quiere ser la primera en participar en unos Juegos Olímpicos, Copa América, The Ocean Race y Vendée Globe

Clapcich competirá en la Transat Café L'OR con su IMOCA 11th Hour Racing
Clapcich competirá en la Transat Café L'OR con su IMOCA 11th Hour Racing Marin LE ROUX/ Polaryse

J.S.

La doble olímpica y campeona de vuelta al mundo, Francesca Clapcich, ultima los preparativos del próximo escalón hacia su objetivo de convertirse en la primera persona en participar en los cuatro grandes de la vela: Juegos Olímpicos, Copa América, The Ocean Race y Vendée Globe. ... El próximo domingo, 26 de octubre, tomará la salida de la Transat Cafè L'OR bajo los colores de 11th Hour Racing y junto a su compañero Will Harris, convirtiéndose en la primera estadounidense en la historia de la popular regata transoceánica a dos entre Le Havre y Martinica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app