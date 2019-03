Copa España Laser Marcos Altarriba y Miguel Jiménez comparten liderato en la Copa de España de Láser 4.7 El viento caprichoso marca el compás en Cádiz

Miguel Jiménez Kane y Marcos Altarriba comparten liderato en la Copa de España de Láser 4.7 que hoy ha dado comienzo en las inmediaciones del CN Elcano, en Cádiz. El regatista del RC Mediterráneo de Málaga y el visitante del RCN de Valencia han ganado la única prueba que ha podido disputarse, cada uno de ellos en uno de los dos grupos en los que se divide a la numerosa flota que se ha dado cita en la capital gaditana.

La del estreno ha sido una jornada de transición entre el viento de levante y el de poniente sin llegar a entablarse, ni subir de los nueve nudos de intensidad máxima en el área de regatas situado en el saco interno de la bahía gaditana.

Cada uno con un segundo en su grupo, la clasificación sigue con Daniel Cardona, del CN Arenal, primer Sub 16, y el regatista del CN Cambrils, Ricard Castellvi. Los terceros han sido para Mariano Cebrián, del CN Benidorm, e Isabel Hernández, regatista del RCN de Canarias que se coloca líder entre las chicas de la categoría Sub 18, mientras entre las chicas Sub 16 la primera es Carla Camps, del CN Vilanova, sexta en su grupo.

Entre los diez primeros en sus respectivos grupos destacan en esta primera jornada otros dos andaluces; Javier Torres, del CN El Trocadero, séptimo, y Gonzalo Orense, del RC El Candado, noveno.

Mañana sábado se celebra la segunda jornada con tres pruebas en cartel a partir de las 12:00 horas.