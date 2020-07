Yacht Racing Forum Las mujeres reclaman su espacio en la vela Los datos no dejan en muy buena posición a los estamentos del deporte de la vela, clubes, regatistas y profesionales

Una de las ponencias donde se tocó las fibras sensibles fue la presentada por Vicky Low durante la primera jornada del Yacht Racing Forum en Bilbao, sobre «la igualdad de género en el deporte de la vela».

En el último año Vicky Low ha estado implicada en este gran proyecto puesto en marcha por la fundación británica The Sailing Trust, que lidera la navegante oceánica Dee Caffari, y en la que también tiene presencia Theresa Zabell -única regatista española con dos medallas de oro olímpicas (1992 y 1996) y que preside la fundación ECOMAR.

La trayectoria profesional de Vicky Low, con más de 25 años trabajando en proyectos globales de marketing y comunicación, ha sido lo que decidió a The Sailing Trust que fuese ella la líder del proyecto, y que representase a la fundación en la reunión mundial anual de la Sailing World de este año celebrada en Bermuda el 1 de agosto.

El informe final «Las Mujeres en la Vela, revisión estratégica», de unas 68 páginas, es un estudio pormenorizado sobre la situación actual de la mujer en este deporte y la igualdad de género; aportando infinidad de datos de las encuestas que han realizado telemáticamente con el apoyo de Qualtrics y de SAP, recibiendo más de 4.500 respuestas de 78 países. En el prólogo de este documento, Andrew Pindar hace una interesante reflexión: «… Cuando llegas a mi edad, la reflexión se convierte en un pasatiempo cada vez mayor. Sin embargo, la Conferencia Anual 2018 de Vela Mundial en Sarasota fue un momento crucial para mí. Mientras asistía a la sesión de mujeres regatistas, no pude evitar preguntarme qué había cambiado realmente con respecto al papel de la mujer en este deporte a lo largo de mi vida. Me dejó con la sensación de que, a pesar de los muchos cambios positivos que se han producido en otras partes de la sociedad mundial con respecto a la igualdad de género, los progresos realizados en este deporte han sido sorprendentemente escasos. Así que decidí contactar con The Sailing Trust y que debía suscribir el proyecto … Los resultados del trabajo realizado por Victoria Low, con la guía de un grupo directivo formado por Laura Dillon, Dee Caffari, Hannah Hoare y yo mismo, … confirma, y más lo que estábamos escuchando en Sarasota y varias voces habían estado protestando durante bastante tiempo, que es un deporte dolorosamente lento a la hora de abordar cualquier deficiencia».

Durante la conferencia, Vicky Low fue desgranando datos en los sobre la situación de la mujer en el deporte de la vela, tanto si son regatista, jueces, entrenadoras o están en el área administrativa en regatas etc.; y es bastante frustrante.

«… La vela está en una posición única en el mundo deportivo. Nuestros jóvenes marinos aprenden juntos, no tenemos ligas definidas para hombres y mujeres de la misma manera que en otros deportes. Irónicamente, dados los resultados de esta revisión, nuestro deporte se sostiene como un epítome de la igualdad de género. Otros deportes como el remo, el ciclismo, el golf, el deporte del motor y el rugby, por nombrar algunos, pasaron por este proceso hace diez años. Muchos de los problemas que enfrentaron entonces, son los mismos que los que nos enfrentan hoy en día. Sin embargo, en general, donde estos deportes se han dedicado a abordar la cuestión de la igualdad de género y se han adherido al principio de «influir en el futuro y no cambiar el pasado» y adoptar las mejores prácticas, ha habido aumentos dinámicos de las participaciones, una ampliación de la base de fans y, críticamente, un aumento de la inversión comercial. Imagínense si pudiéramos hacer algo similar con el bastión masculino que es la Copa América. Mientras que en general, navegar como un deporte se está quedando atrás y necesita moverse para ponerse al día, aunque no todo es fatalidad y penumbra.

«… La encuesta realizada incluyó dos preguntas clave: ¿Creían los encuestados que la discriminación de género era un problema? y, en caso afirmativo, los encuestados habían sufrido discriminación de género. La respuesta a ambas preguntas fue abrumadora. Tanto en hombres como en mujeres hay un profundo sentido de que la discriminación de género es un problema importante en nuestro deporte. 80% de las mujeres y 56% de los hombres. Pero cuando profundizamos un poco más, descubrimos que esta creencia se intensifica con la edad: el 80% de los jóvenes de 11 a 18 años, el 84% de 19 a 25 años y el 86% de 26 a 30 años, todos creen que nuestro deporte hay disparidad de género. Teníamos más de 1.900 comentarios sobre por qué creía que la discriminación de género era un problema, el 42% del número total de encuestados. En cuanto a las experiencias de discriminación de género, los resultados no fueron mejores. El 59% de las mujeres y el 14% han tenido problemas personales de discriminación de género. Una vez más la experiencia empeora con la edad - 43% de los 11-18 años de edad, 59% de los 19-25 años de edad y un asombroso 71% de 26-30 años de edad. Los encuestados tuvieron la oportunidad de formular observaciones y más de 1.300 lo hicieron. El 45% de las niñas menores de 18 años consideraba que la limitada participación femenina y la falta de mujeres en la navegación eran un factor importante en la discriminación de género».

El estudio propone las siguientes acciones: «crear un grupo de trabajo sobre diversidad e inclusión, una carta sobre la igualdad de género, una política de igualdad, aumentar la participación y crear un espacio para que las mujeres compitan, igualdad de género para los jueces, árbitros, entrenadoras, organizadoras de regatas; un grupo de trabajo sobre la diversidad de género, un programa de entrenadoras para mujeres, un programa de liderazgo, y un programa de tutoría para mujeres. Las recomendaciones son iniciativas simples que son colaborativas, flexibles, transparentes e inclusivas, y ayudarán a garantizar que el proceso avance a un ritmo que resuene con el movimiento de diversidad mundial»;