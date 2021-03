Zverev y Koepfer, sorprendidos por un terremoto

Comenzaba el segundo set cunado la tierra tembló. Al menos así lo registró la cámara porque tanto Alexander Zverev como Dominik Koepfer siguieron con el punto. Al final sí reconocieron ambos que algo había pasado, aunque no sería hasta el término del encuentro que confirmaron que se había producido un pequeño terremoto.

An earthquake at the tennis?!



It happened last night in Acapulco.#AMT2021pic.twitter.com/qrC77oXrPD