Rafa Nadal y Fabio Fognini han tenido sus más y sus menos en las pistas a lo largo de los últimos años. Español e italiano protagonizaron algunos roces en sus enfrentamientos, pero la sangre nunca llegó al río. Al menos eso se deduce de su última imagen juntos, una amistosa conversación tras su último choque, en la que todo fue amabilidad y compañerismo.

Pese a perder el primer set Nadal batió finalmente a Fognini en los cuartos de final del Masters 1.000 de Canadá por 2-6, 6-1 y 6-2. El choque se alargó hasta casi las dos horas porque tuvo que ser detenido para que las asistencias atendieran al italiano, que se quejaba de un pie.

Tras el último punto, con el partido ya en el bolsillo, Nadal saludó protocolariamente a su rival junto a la red, pero su conversación se alargó más de lo habitual. Se solidarizó con el italiano y le dio algunos consejos para desterrar sus dolencias ante de despedirse con un «nos vemos en Nueva York».

Another semi-final awaits @RafaelNadal! 💪



The defending champion comes from a set down to beat Fabio Fognini 2-6 6-1 6-2.#CoupeRogerspic.twitter.com/mutt4uH08R