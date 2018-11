Actualizado: 16/11/2018 21:37h

Actualizar

0 - 0 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Segundo servicio liftado de Marin Cilic, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera SAQUETAZO DEL CROATA! Nuevamente iguales... Ace de Marin Cilic con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic

NUEVA BOLA DE BREAK PARA EL SERBIO! Ventaja para el número uno... ADV - 40 SET 2 0 - 0

Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Marin Cilic y consigue el punto 40 - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Ace de Marin Cilic con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic SALVA CILIC LAS DOS PELOTAS DE ROTURA EN CONTRA! (40-40)

40 - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 40 - 30 SET 2 0 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera DOS PELOTAS DE BREAK PARA DJOKOVIC! (15-40) 40 - 15 SET 2 0 - 0

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 2 0 - 0

Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Marin Cilic SET PARA NOVAK DJOKOVIC! Peloteo intenso y largo en el que acaba fallando el tenista croata con su revés! El número uno del mundo se lleva una primera manga muy igualada y definida en el tie break (7-6). 0 - 0 SET 1 7 - 6

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red SEGUNDA PELOTA DE SET PARA NOLE! SIRVE EL SERBIO! (8-7)

8 - 7 SET 1 6 - 6

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red SAQUETAZO DE CILIC PARA SALVARLA! (7-7) Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera BOLA DE SET PARA NOVAK! SIRVE CILIC! (7-6) Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera

SALVA LA PELOTA DE SET NOVAK DJOKOVIC! Máxima igualdad en el tie break de la primera manga (6-6). 6 - 6 SET 1 6 - 6

El revés de Marin Cilic se va fuera Pelota de set para Marin Cilic! Restará para llevarse la primera manga (5-6 en el tie break). Saque cortado de Marin Cilic, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Marin Cilic, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

5 - 4 SET 1 6 - 6

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera 3 - 4 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera Ace de Novak Djokovic con un saque cortado que no puede devolver Marin Cilic

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera Ace de Marin Cilic con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera 1 - 0 SET 1 6 - 6

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red JUEGO EN BLANCO PARA CILIC! NOS VAMOS AL TIE BREAK! (6-6)

0 - 0 SET 1 6 - 6

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 15 SET 1 6 - 5

Gran volea desde media pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Vaya derechazo ganador de Novak Djokovic! Pleno acierto prácticamente al saque. 100% en el primer servicio y 83% en el segundo (6-5).

0 - 0 SET 1 6 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Marin Cilic y consigue el punto Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera 30 - 0 SET 1 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Marin Cilic y consigue el punto Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera Falla en el revés Nole, que le sirve el juego a Marin. Por tercera vez seguida al saque del croata, éste empezó por detrás (5-5).

0 - 0 SET 1 5 - 5

El revés de Novak Djokovic se va fuera 30 - 40 SET 1 5 - 4

Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Marin Cilic y consigue el punto 15 - 40 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera 15 - 15 SET 1 5 - 4

El golpe de Novak Djokovic se va fuera

15 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Sigue sin ceder ni la más mínima opción Djokovic al saque. Ni una sola pelota de break para el croata, que sirve para no perder el primer set (5-4). 0 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de Marin Cilic se estrella en la red Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera 30 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de Marin Cilic se estrella en la red

15 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Volvió a empezar el juego por detrás Cilic, pero se sobrepone bien. Dos derechazos ganadores para cerrar el octavo juego de este primer parcial (4-4). 0 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 15 - 40 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 15 - 30 SET 1 4 - 3

El passing shot de Novak Djokovic se va fuera

Ace de Marin Cilic con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 15 - 0 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Juego en blanco para Nole. Le he costado poco mantener la delantera, a diferencia de un Cilic que sudó y mucho para ganar el juego anterior. Vuelve a sacar el croata, ahora para devolver la primera manga al empate y mantenerse vivo en ella (4-3). Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera 40 - 0 SET 1 3 - 3

Novak Djokovic con una precisa dejada a la que no llega Marin Cilic se apunta el tanto

30 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera Cilic saca adelante un juego muy complicado! Llegó a tener una bola de break en contra, pero supo jugar bajo presión. Erró un revés Djokovic y definió el croata con un smash (3-3). 0 - 0 SET 1 3 - 3

Remate desde el centro de la pista de Marin Cilic que no da opciones a Novak Djokovic 40 - ADV SET 1 3 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera

40 - 40 SET 1 3 - 2

El golpe de Marin Cilic se estrella en la red Le da la vuelta al juego el croata! Ventaja para él ahora... Saque cortado de Marin Cilic, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera PRIMERA BOLA DE BREAK! Cilic estrella su derecha en la red y le sirve la primera bola de rotura al serbio!

ADV - 40 SET 1 3 - 2

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera 30 - 40 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 30 - 30 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 30 - 15 SET 1 3 - 2

El revés de Marin Cilic se va fuera

15 - 15 SET 1 3 - 2

Impresionante passing shot de Novak Djokovic desde el fondo de la pista supera a Marin Cilic y le sirve para ganar el punto Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera Se mantiene la igualdad en esta primera manga. Juegos rápidos y sin concesiones por parte del sacador, de ahí que no se haya producido todavía ninguna rotura de servicio (3-2). Saca Cilic para devolver las tablas. Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Marin Cilic 40 - 0 SET 1 2 - 2

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto

30 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de Marin Cilic se estrella en la red 15 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Juego sencillo para Cilic. Está sacando muy, muy bien y poniéndole como imposible la posibilidad de break para el serbio (2-2). Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera

15 - 30 SET 1 2 - 1

El revés de Marin Cilic se va fuera Saque liftado de Marin Cilic, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Marin Cilic, el resto de Novak Djokovic se va fuera Sigue por delante el número uno, que se anota el segundo juego a su saque (2-1). 0 - 0 SET 1 2 - 1

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto

Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera Empata la primera manga Cilic con un juego muy agresivo. Se atreve el número 7 del mundo, que poco tiene que perder (1-1).

0 - 0 SET 1 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic 15 - 40 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Ace de Marin Cilic con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Primera doble falta del partido. La comete el tenista croata.

Marin Cilic falla su segundo servicio Se apunta Novak Djokovic el primer juego del partido con su servicio (1-0). Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Marin Cilic se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 0

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Marin Cilic se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Comenzará sacando el tenista serbio. Saltan a la pista del O2 Arena de Londres! Lo ha hecho primero Marin Cilic y ahora lo hace Novak Djokovic! Por cierto, cuatro veces de diez ganó Djokovic los tres partidos de la fase de grupos de la renomada Copa de Maestros. Tres de esas cuatro (2012, 2013 y 2014) ganó el título el de Belgrado, quien tiene, ojo ahí!, balance positivo de victorias contra todos los tenistas del TOP 10.

En 16 de ellas ganó el serbio, por solo dos del croata, aunque bien es verdad que una de esas victorias llegó este mismo año. Cilic venció sobre la hierba de Queen's (5-7, 7-6, 6-3), pero perdió en Cincinnati y en el Masters 1.000 de París, ambas en tres sets. De esta forma, se puede decir que ha vuelto el mejor Nole. Ya sabe quién será su rival en semifinales (Kevin Anderson, siendo la otra la de Roger Federer - Alexander Zverev) un tenista que se ha enfrentado 18 veces a Marin Cilic. Pero delante tendrá a un Novak Djokovic prácticamente imparable desde su victoria en Wimbledon allá por mediados de julio. 33 victorias en 35 partidos para el serbio, que tras el grande inglés ha ganado en Cincinnati, Estados Unidos y Shanghái, perdiendo solo en Toronto y París. De esta forma, a un clavo ardiendo estaba agarrado el jugador nacido en Bosnia-Herzegovina, que eso sí buscará acabar de la mejor forma su participación en el torneo de las mejores raquetas del mundo. El alemán se ha adjudicado hoy su segunda victoria en el torneo, dejando sin opciones a un Cilic al que ganó en la jornada de apertura (7-6, 7-6). Perdió el croata en los dos tie breaks, lo que obligaba a esperar una victoria del estadounidense Isner, al que venció por dos sets a uno en su segundo encuentro.

Poco queda por decidir en este choque entre el número uno del mundo y el número siete. Y es que si bien Nole ya selló por méritos propios su pase a las semifinales, el tenista croata se ha visto eliminado tras la victoria esta misma tarde de Alexander Zverev sobre John Isner (7-6, 6-3). Buenas noches! Bienvenidos a la narración del partido que enfrentará a Novak Djokovic y Marin Cilic, correspondiente a la última jornada del Grupo Guga Kuerten del ATP Finals 2018! Comenzamos!