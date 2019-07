Wimbledon Djokovic se divierte con Goffin El serbio hace valer su mejor nivel y el número 1 para aplacar al belga y alcanzar la semifinal (6-4, 6-0 y

Conforma pasan las jornadas, a Novak Djokovic parecen salirle alas en lugar de cansancio. Perdió un set ante Hubert Hurkacz, pero fue solo es error que te puedes permitir cuando las piernas todavía no rozan con ligereza la hierba. Cuando ya atisba el reflejo del trofeo, el serbio acelera y muestra que hace tiempo que vuelve a ser el todopoderoso campeón de 15 Grand Slams. El que ruge. El que quiere el 16 porque, no se esconde, aspira a ser el que más títulos coseche. Y para eso no tuvo contemplaciones al atropellar a David Goffin en los cuartos de final: 6-4, 6-0 y 6-2 en 1 hora y 57 minutos.

La Pista Central desprendía asombro. Ante un Novak Djokovic que quiere el título de Wimbledon a toda costa, un David Goffin respondón y con ganas de dar la sorpresa. En el primer juego, dos bolas de break para él; en el tercero, otras dos. Pero el serbio, que se vio demasiado en el alambre supo controlar al situación. Ha pasado por este escenario muchas más veces que el belga y quiere alguna más. Djokovic, en semifinales de Wimbledon un año más.

Por en tenis ocurre que las oportunidades desaprovechadas no vuelven. O más bien, se vuelven en contra. Goffin tuvo opción de ir 4-0 y acabó sucumbiendo en la única opción de rotura en contra y perdiendo el set por 6-4.

La herida mental y en el orgullo fue tan grande para el 23 del mundo, que apenas compareció en el segundo parcial. 6-0 en 32 minutos porque Goffin seguía ahí, anclado en esas dos bolas de break del primer juego, en esas otras dos del tercero. Y Djokovic, mientras tanto, apuraba sus reveses a la línea y se dejaba llevar por esa inercia de campeón que se le pone a estas alturas de Grand Slam.

Dejó de especular y sacó su tenis. Derechas y reveses cruzados para marear aún más a Goffin, que ya no encontró ese juego férreo y directo con el que tuvo aquellas opciones en el primer set, con el que tan bien apuntaba en Roland Garros de hace dos años hasta que una lona inoportuna lo dejó fuera del juego durante meses.

Y Djokovic, divirtiéndose ya de lo lindo, ofreció juego y espectáculo, y una cita para las semifinales. El serbio no solo gana, aplasta, la moral y las esperanzas. Goffin aún mira aquellas opciones.