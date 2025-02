Sevilla premia a Maribel Pérez y Tano García de la Borbolla

El Ayuntamiento de Sevilla , a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha celebrado en la noche de este martes la tradicional Fiesta del Deporte en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, en la que se reconocieron y premiaron los méritos de los deportistas y entidades de Sevilla. Entre los galardonados a mejores deportistas del año, el piragüista Tano García de la Borbolla , que en 2022 se proclamó campeón del mundo absoluto en la categoría C2 500 y campeón del mundo sub23 en C4 500. En categoría femenina el reconocimiento ha sido para la atleta Maribel Pérez , que consiguió el sexto puesto en el Europeo de Atletismo en 100 metros, batió los récords de España de 60 metros en pista cubierta y el del relevo 4x100 al aire libre (prueba en la que además fue quinta en el campeonato del mundo), y se proclamó también campeona de España de 60 metros en pista cubierta.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz , ha destacado «el alto nivel competitivo de los deportistas y equipos sevillanos , que han cosechado importantes logros a lo largo de todo el año 2022; sus éxitos y el esfuerzo y trabajo que realizan para alcanzarlos son un espejo que sirve de referencia a los niños y jóvenes deportistas de la ciudad, con lo que llevan a cabo también una labor fundamental de promoción y fomento del deporte para que éste continúe creciendo en Sevilla». Muñoz, que estuvo acompañado por el delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara , entre otros miembros de la corporación municipal, entregó también el Premio Vida Dedicada al Deporte al cirujano experto en Traumatología Deportiva José María Madrigal , por cuyas manos han pasado numerosos deportistas de diferentes disciplinas como fútbol, rugby o balonmano, entre otras. José María Madrigal ha realizado durante su carrera profesional innumerables operaciones con éxito a deportistas que han podido gracias a ello continuar sus trayectorias.

El Premio Real Alcázar , que se otorga al equipo más destacado del año, fue para el Real Betis Balompié , que obtuvo en 2022 el título de campeón de la Copa del Rey de fútbol.

El Premio Puente de Triana Masculino , que se concede al deportista promesa más destacado del año que compite en categorías inferiores a la absoluta, fue para el remero Antonio José Díaz Ramos , que sumó como resultados más destacados un cuarto puesto en el campeonato del mundo absoluto de remo, una quinta plaza en el mundial sub 23 y una medalla de oro en el campeonato de Europa de Remo de Mar . En cuanto al Premio Puente de Triana Femenino fue para la futbolista Inmaculada Gabarro Romero, c ampeona del mundo sub 20 con la selección española y que además consiguió la bota de oro a la máxima goleadora y el balón de plata a la segunda mejor jugadora del torneo.

Los premios Torre del Oro para Deportistas con Discapacidad fueron para Javier Reja Muñoz, quien sumó hasta 14 podios en campeonatos de España y disputó varias finales en los campeonatos de Europa y del Mundo en los que consiguió además tres medallas de oro en las disciplinas de remo indoor y el maratón de paracanoa; y para Andrea Chao Tuvino, atleta que se proclamó campeona de España de 400 metros y subcampeona de 800 de atletismo para ciegos.

Además, se reconoció otros deportistas y entidades como el Club Náutico de Sevilla , que ha obtenido el Premio Ciudad de Sevilla a la entidad más destacada del año; el Colegio San Antonio María Claret al centro educativo que más ha destacado en la promoción y fomento del deporte; la firma comercial Prointegrada SL con el Premio Guadalquivir a la empresa que se ha destacado en el patrocinio y apoyo al deporte; y Adela Villegas Recio con el Premio Plaza de España que reconoce a la persona o entidad que más haya contribuido en tareas de integración e inclusión social , por el trabajo que desarrolla en escuelas deportivas para personas con distintas capacidades y con programas específicos de deporte para mujeres y personas mayores.

Además, el Jurado de la Fiesta del Deporte ha concedido dos menciones especiales : una a la Asociación Amama Sevilla, 'Leonas del Guadalquivir' , por su proyecto 'Vence-Remos' para la integración y la superación de las secuelas que deja el cáncer de mama a través de la práctica deportiva ; y otra al Real Ciencias Rugby Club por su cincuenta aniversario.