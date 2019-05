Real Madrid Zidane piensa alinear a Keylor en el partido de su posible adiós El técnico debe decidir también si da minutos a Bale, Llorente y Ceballos, que no cuentan para el entrenador con vistas a la siguiente campaña

Zidane piensa alinear a Keylor como guardameta titular en la última jornada de Liga para el Real Madrid, que se disputa en el Bernabéu frente a un Betis sin Canales, lesionado. Navas no jugó en Anoeta por una sobrecarga muscular y ahora quiere estar ante la afición madridista por si es su último partido con el conjunto blanco, al que llegó en julio de 2014.

Casemiro es baja y su relevo natural es Llorente, que no entra en los planes futuro de «Zizou» y ha pedido un traspaso con derecho de recompra; tiene muchísimas ofertas, de España, de Inglaterra, de Italia y de Alemania. La Premier le encantaría

El Real Madrid, por medio de José Ángel Sánchez, le comunicó hace una semana que Zidane había decidido elegir a Courtois como guardameta titular la próxima temporada. Esa apuesta no significaba que no contara con Keylor, que tiene contrato hasta 2021. El costarricense podrá continuar si así lo desea, pero la exposición de las condiciones de su porvenir señalan que lo lógico es un traspaso. En este sentido, José Ángel Sánchez le explicó que el club le ayudaría con una petición económica de transferencia que permitiría una operación. No se le concederá la carta de libertad porque es un guardameta con caché, cotizado, que tiene mercado.

El United puede estar interesado en su adquisición, pues De Gea se marcha al PSG. Los dos están apoderados por Jorge Mendes, que negocia esta opción y una segunda: el Oporto. El futuro de Íker Casillas hace pensar en O Dragao en la búsqueda de un cancerbero. Mendes y el Oporto es una relación eterna.

Junto a Keylor, el morbo estriba en saber si Zidane alineará también a Bale, que ha sido descartado por el marsellés para el futuro, y a Marcos Llorente, que se marchará con seguridad.

La incógnita se extiende a Ceballos y a Reguilón, que se irán del club este verano, en principio cedidos, y veremos si tienen igualmente minutos . En el polo opuesto, Brahim espera sumar su quinto partido consecutivo.

Las bajas de Casemiro y Vallejo, sancionados, les impedirá jugar. Ramos y Odriozola no lo harán por lesión.El capitán se encuentra casi recuperado, pero aún correría un riesgo y no estará en el once.