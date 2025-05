Zidane: «No lo dejo porque es fácil, hay momentos en los que tienes que estar y otros que debes cambiar»

El Real Madrid se juega la Liga en San Mamés, en el mismo sitio, unos metros más hacia la ría, en el nuevo estadio remozado, donde la ganó con Mourinho en 2012 . Ahora es Zizou quien se la juega al mando del equipo. En 2017 la conquistó en La Rosaleda y el año pasado en Valdebebas. Nunca la ha celebrado como técnico en el Bernabéu. Si la logra este año, volverá a festejarla en el estadio Alfredo Di Stéfano .

Zidane sufre las bajas de Kroos, Ramos, Varane, Lucas, Mendy, Carvajal y Marvin

Para ello necesita que el Atlético empate o pierda ante el Osasuna y, sobre todo, vencer al Athletic en Bilbao, un objetivo siempre difícil . Los blancos han triunfado muchas veces en San Mamés, pero son partidos muy duros, correosos. El Real Madrid llega a la casa de los leones con las bajas de Kroos, Varane, Ramos , Carvajal, Lucas Vázquez, Mariano y Marvin, lesionado en Granada tras una violenta entrada que no supuso sanción alguna por parte del permisivo y nefasto arbitraje de Gil Manzano, quien también admitió duras y peligrosas patadas a Hazard y Rodrygo que merecieron igualmente la cartulina roja. No mostró ninguna.

El francés atacó el asunto de su posible adiós: «A lo mejor piensas que lo dejo porque me quito la responsabilidad o lo dejo porque se complican las cosas. Nunca, nada. Lo único es que lo que hago lo hago a tope. Y llega un momento en que las cosas... Es momento de cambiar. Pero para todos, no para mí. Para el bien de los jugadores, del club, de las personas. No lo dejo porque es fácil decir que me quito, me giro y no quiero mirar. Los momentos son así. Hay momentos en que tienes que estar y otros en que tienes que cambiar».

Marcelo es alta: «Ya no tiene molestias y estará mañana». Zidane analizó el rendimiento del equipo tras 61 bajas y si es el año que más orgullo siente de sus jugadores al cabo de seis al mando de la plantilla: «Estoy muy orgulloso del rendimiento del equipo. Quizá es el año que más orgulloso me siento, pero siempre me he sentido bien con los jugadores».

ABC le preguntó por el aniversario de su golazo al Bayer Leverkusen el 15 de mayo de 2002 y si se sentía mejor futbolista entonces o mejor entrenador ahora , luchando para ganar esta Liga después de sufrir 61 bajas y de haber alineado en múltiples ocasiones a seis chavales de la cantera : «Llevo casi veinte años aquí y han sido muy buenos para mí, en el mejor club del mundo. Hoy estamos escribiendo algo para este gran club».

Valoró su trabajo: «Tengo que gestionar los veinticinco jugadores sin mirar nombres. Hay que respetar a los futbolistas y siempre lo he hecho».

Se le cuestionó por sus fuerzas y si está con las mismas ganas que hace veinte años, cuando vino: «Estoy con las mismas ganas y disfruto cada momento. Cuando veo entrenar a mis jugadores me emociono».

Abordó el litigio de su frase: «Se lo voy a poner fácil al club». Respondió con elocuencia: «Lo que hago lo hago a tope, a fondo, y luego llega el momento de cambiar. Hay momento donde tú tienes que estar y otros que no ».