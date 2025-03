«La Liga first», que diría Trump. Para Zidane, el campeonato de Liga es lo más importante, por encima de la Champions. Se lo dice a los futbolistas para que no piensen en el martes. El entrenador francés subraya que lo fundamental es concentrarse en la Real Sociedad y el PSG, por ese orden. Y ayer cerró el caso Bale, el litigio que desviaba la atención interna, con fútbol dialéctico directo, en dos jugadas, centro y remate .

Zidane quiere aprovechar su fútbol, ahora que se ha recuperado de la lesión. Solo ha disputado siete partidos con el Real Madrid, con dos goles y dos asistencias

«Hay mucho ruido sobre Gareth, no me compete lo que suceda fuera del campo», señalaba el técnico marsellés. «He hablado con él y le veo reenganchado al equipo. A Bale no le gusta que se hable así de él, piensa que es demasiado. Ha dado mucho a este club». El Real Madrid está harto de escuchar que su vida gira en torno al galés. No se habla del estado de forma de la plantilla, ni del balance de 16 goles a favor y cero en contra en los últimos cinco partidos. En el club están cansados de ver que hablar del Real Madrid es hablar de «Bale, Gareth y Bale, por ese orden».

El galés, convocado

Zidane se centra en lo único que le importa, vencer a la Real Sociedad. Bale fue convocado para el partido de esta noche. Vinicius se quedó una vez más fuera de la lista, aunque entrenó estas dos semanas completas con el francés en Valdebebas. Extraña la situación del joven de 19 años, que ha perdido le fe en sí mismo que demostró en la campaña anterior. Su compatriota Rodrygo le ha quitado el sitio y se ha labrado una plaza fija en la convocatoria.

Mes y medio «en blanco»

Zizou deberá decidir hoy si alinea al galés como titular o si lo reserva para recibir al París Saint Germain el martes. Rodrygo puja por ese puesto y rotará con él. El brasileño goleador (cinco tantos en seis partidos) ha apostado fuerte por la titularidad y se ha convertido en su rival por la posición en la banda derecha. Ahora mismo se encuentra por delante del británico en la estructura idónea de Zinedine, pero hay otros condicionantes que pueden cambiar el orden.

El entrenador blanco desea explotar las condiciones de Bale cuando se encuentra bien y este es el momento. Su último partido con el Real Madrid lo disputó el 5 de octubre, ante el Granada. Después se lesionó con Gales y ha reaparecido también con su selección en el siguiente periodo de clasificación de la Eurocopa. Esta temporada solo ha disputado siete encuentros con su equipo (dos goles), más seis con Gales (otro dos tantos), y el responsable de la plantilla quiere aprovecharle ahora, ya recuperado de su dolencia en el sóleo.