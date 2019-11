Gareth Bale, ausente en los últimos partidos del Real Madrid por tener molestias físicas, ha sido convocado por el técnico de la selección de Gales, Ryan Giggs, para los partidos contra Azerbaiyán y Hungría, de clasificación para la Eurocopa 2020, que se disputarán el 16 y el 19 de noviembre.

El delantero galés no juega con el conjunto que dirige Zinedine Zidane desde hace un mes, concretamente desde el pasado 5 de octubre contra el Granada en el Santiago Bernabéu. Posteriormente, jugó con su selección frente a Eslovaquia (1-1 el 10 de octubre) y ante Croacia (1-1, tres días después), en un encuentro que acabó con calambres y molestias.

Desde entonces, Bale no ha participado en los partidos de Liga contra el Mallorca, el Leganés y el Betis y también se perdió el encuentro de la Liga de Campeones frente al Galatasaray, en Turquía. Según informó el Real Madrid este lunes, el capitán galés tocó balón pero se ejercitó al margen del grupo, de acuerdo al plan específico de recuperación que sigue.

Los encuentros ante Azerbaiyán y Hungría son vitales para Gales, que a falta de estos dos partidos ocupa la cuarta plaza del grupo E de clasificación para la Eurocopa, con 8 puntos, dos menos que Eslovaquia, cuatro menos que Hungría y seis que el líder, Croacia. Para clasificarse, la selección galesa precisa quedar entre los dos primeros puestos o buscar la vía de la repesca como uno de los mejores terceros.

