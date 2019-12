Real Madrid Mijatovic: «Bale comete errores en algunas ocasiones, pero no quiero más polémicas» El exjugador madridista generó la famosa broma del galés con sus prioridades: «Gales, golf y Madrid»

El exjugador y exdirector deportivo del Real Madrid, Predrag Mijatovic, explicó que «no quiere más polémicas» después de haber generado la famosa broma de Gareth Bale con sus prioridades, según dijo el montenegrino « Gales, golf y Madrid», lo que originó toda una secuela de reacciones después de que el jugador de Cardiff acabara posando con dicho mensaje tras conseguir el pase a la Eurocopa con su selección.

«Mi intención no era ésta, ya he dicho que Bale tiene grandes cualidades como futbolista y siempre me ha gustado. Es verdad que comente errores en algunas ocasiones y nosotros tenemos que comentarlo como exfutbolistas y exdirectivos, pero no quiero más polémicas, ni la bandera, ni quiero protagonismo», dijo Mijatovic en los premios As del Deporte.

«Lo que quiero es que el Madrid juegue bien y gane todos los títulos posibles. Prefiero no decir nada más porque la vamos a liar otra vez. Lo más importante es que Bale ha vuelto, está jugando y eso es lo que queremos todos», añadió el héroe de 'la Séptima'.

En cuanto a la situación del equipo, después del buen mes de noviembre, afirmó que ha dejado atrás la etapa más «confusa». «Ahora está consiguiendo ganar partidos importantes y se encuentra muchísimo mejor. Les veo con serias opciones de ganar LaLiga, evidentemente», añadió Mijatovic.

«¿Mercado de fichajes? En el mes de enero, independientemente de algún comentario que se pueda hacer, el Madrid difícilmente se deshace de algún jugador. Luego ya en el verano hay otras decisiones. Mi opinión es que no va a salir nadie ahora», indicó.

Y en relación a Vinicius, Mijatovic lo tiene claro. «El año pasado hizo una buena temporada y no le tengo que recomendar nada. Es normal que tenga menos minutos porque juega en un equipo como el Madrid. El entrenador sabe lo que tiene que hacer en función de quien entrena bien o no. Hay que dejar al entrenador que es quien conoce bien la plantilla», apostilló.

Por último, Mijatovic elogió la actitud de Luka Modric al asistir a la gala y entregar el relevo en el Balón de Oro al culé Lionel Messi. "Uno tiene que comportarse siempre como futbolista y señor. Fenomenal Luka Modric. ¿Cristiano? No es la primera vez que sucede una cosa así", finalizó.