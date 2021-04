Real Madrid Florentino Pérez: «Me preocupa que nos quieran echar de la Champions, pero la ley nos protege» Florentino considera «legalmente imposible» que el club blanco quede excluido de la actual Liga de Campeones, pero sabe que la creación de la Superliga puede tener consecuencias y la UEFA, implacable ayer, se prepara para tomar medidas. Anuncia castigos a los clubes fundadores y a los jugadores que participen en el nuevo torneo

Rubén Cañizares SEGUIR Madrid Actualizado: 20/04/2021 02:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El lunes 19 de abril de 2021 no será un día más en la historia del fútbol, el deporte más seguido del planeta y el ocio más consumido por todo el mundo. El 19 de abril de 2021 va camino de ser el día en el que cambió la historia del fútbol. El nacimiento de manera oficial de la Superliga es el mayor terremoto sufrido por el deporte rey. Doce de los mejores clubes de Europa, liderados por el Real Madrid de Florentino Pérez, han puesto patas arriba una industria que, hasta ayer, estaba encabezada por la UEFA. Hoy ya no está tan claro que el organismo dirigido por Ceferin vaya a ser el capitán de un trasatlántico que se ha roto en mil pedazos.

El lunes se agitó desde recién iniciada la madrugada, cuando a las 00.30 horas la Superliga hizo pública su creación con un comunicado que provocó una noche en vela en la UEFA justo antes de su comité ejecutivo. En él, como ya se había filtrado en las últimas semanas, se aprobó la nueva Champions que verá la luz en la temporada 2024-2025. En ese torneo no se plantean estar el Real Madrid ni los otros once clubes fundadores de la Superliga: «La UEFA es un monopolio. No tiene una imagen muy buena a lo largo de la historia, y debe ser dialogante, transparente y no amenazar. Nosotros lo que queremos es salvar el fútbol desde la solidaridad. Vamos a trabajar para todos y explicarle bien que esta es la única posibilidad de salvar el fútbol de los medianos y los modestos. El nuevo formato de la Champions nadie lo entiende y no va a funcionar. Y, además, la UEFA dice que va a empezar en el año 2024. En el 2024 estamos todos los clubes muertos», aseguró el presidente del Real Madrid y de los clubes fundadores de la Superliga, Florentino Pérez, anoche en el programa ‘El Chiringuito’.

«Arruinados»

La pandemia ha sido un golpe muy duro para el fútbol a nivel mundial, y Pérez considera que solo la Superliga será capaz de levantar de nuevo el deporte rey: «Cuando no tienes ingresos más que los de la televisión, te das cuenta de que la solución es hacer partidos con más atractivo que puedan ver los aficionados de todo el mundo, con todos los grandes clubes. Ahí llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer una Champions hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar lo que hemos perdido por el coronavirus».

Florentino entró al detalle de esas maltrechas cuentas: «Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol. Hemos perdido 5.000 millones por la pandemia. Nosotros, el año pasado teníamos un presupuesto de 800 y terminamos en 700, y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. En dos temporadas hemos ingresado 400 millones de euros menos. Estamos pasando una situación muy mala».

Había gran expectación por escuchar al mandatario del Madrid y, desde ayer, presidente también de la Superliga, cuyo deseo es recuperar la pasión por el fútbol, algo ahora perdido: «El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas y las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse, y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos de hoy. El fútbol iba perdiendo interés. Se nota en las audiencias, que van bajando, y los derechos disminuyendo. Algo había que hacer. Estamos todos arruinados. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, y tienen otras plataformas para distraerse».

Amenazas

Sobre las amenazas de Ceferin, que quiere echar inmediatamente de la competiciones UEFA a los fundadores de la Superliga, y a los jugadores de estos equipos quiere prohibirles jugar con sus selecciones nacionales, el Madrid sospecha que la UEFA se moverá estos días para hacer todo lo posible por expulsarle de la actual Champions, como adelantó ayer tarde ABC.es, pero confía en la ley: «Me preocupa, pero legalmente es imposible. La ley nos protege. Nadie nos va a echar de la Champions ni de la Liga».

El rechazo y el gigante enfado de la UEFA a esta Superliga fue secundado por una amalgama de individuos y entidades del fútbol, pero también de otros sectores. Jugadores y exjugadores como Ánder Herrera, Ozil o Luis Figo, mitos como Ferguson, clubes de la entidad del Bayern o el Borussia Dortmund, asociaciones como ‘Football Supporters’, dirigentes políticos como Boris Johnson o el ministro de Cultura y Deportes de España, Rodríguez Uribes, o estrellas de la música como Liam Gallagher. Y, cómo no, la Liga.

La Patronal se mostró muy dura con la Superliga en un comunicado hecho pública al mediodía en el que hablaba de competición «secesionista y elitista en la que los más ricos quieren ser aún más ricos», algo que a Florentino no le gustó nada: «El estilo dice mucho, y no se debe decir así. Estamos hablando de algo muy serio, el fútbol, con 4.000 millones de aficionados. Y este conjunto representa a 2.000 millones de aficionados. Hay que tener respeto por las personas. Cuando le digo que uno ha perdido 200 millones, otro 180... No se puede perder eso. Y esos que llaman medio ricos han ganado dinero. Hay que ordenarlo y es lo que hacemos, sin enfrentarnos con nadie. Hay gente que se cree que estas instituciones son suyas y no son suyas», explicó Pérez en alusión a Javier Tebas.

El presidente blanco y de la Superliga insistió en varias ocasiones en esta etiqueta, que él considera irreal y tramposa, y tendió la mano a la UEFA: «No es una liga para los ricos, es una liga para salvar el fútbol. Lo tendremos que explicar mejor porque esto no va de ricos o pobres. El objetivo, si pudiéramos y llegamos a un acuerdo con UEFA, es empezar ya. Si de aquí a agosto no se llega a ese acuerdo, no se rompe con la UEFA. Esto no es nosotros o nada», sentenció.