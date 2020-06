Real Madrid El Real Madrid exige respeto El líder defiende su honor y el de los árbitros. El equipo y el cuerpo técnico están molestos porque no se valora lo que hace en el campo y aduce que el VAR confirmó cada decisión del colegiado, pero eso no frenó la «alimentación artificial de la polémica»

El Real Madrid suma tres victorias consecutivas que le han catapultado al liderato, pero se siente molesto, menospreciado, depreciado, vituperado, porque no se valora su fútbol ni sus ocho goles y observa que solo se habla de los árbitros, como si esos ocho tantos los hubiera marcado Velasco Carballo desde un «bar» de Las Rozas.

El líder se siente minusvalorado, cariacontecido porque «parece que no hacemos nada en el campo». Vislumbra que se ha generado un ambiente que dicta que «si somos los primeros en la clasificación es porque nos ayudan». Y «eso es inadmisible» para los profesionales de la entidad.

Zidane: «Lo que me molesta es que solo se habla de una cosa, de los árbitros, y parece que no hacemos nada en el campo»

Los capitanes, el resto del plantel y el cuerpo técnico mantuvieron conversaciones en el vestuario de Anoeta que continuaron ayer en Valdebebas. La plantilla y los entrenadores defienden «la profesionalidad de los árbitros españoles» y defienden «nuestro honor como líderes, un primer puesto conseguido por méritos propios, no ajenos».

Ayer estaban asombrados, que no sorprendidos, por el cariz que adquirían los acontecimientos. Por esa búsqueda de la polémica con el fin de hablar solo del árbitro y del VAR, para no destacar el buen partido que hicieron.

Y eso que el VAR le avaló

Les indigna, sobre todo, porque tanto los futbolistas como el cuerpo técnico piensan que el colegiado catalán Estrada Fernández «acertó en todo y fue al VAR a comprobarlo». También «fue informado en todo momento por el vídeoarbitraje desde el control de las Rozas». Lo más importante para el Real Madrid es que «se ratificó en todas sus decisiones». Por todo ello, desde Valdebebas se entiende que «la polémica que se genera es ficticia, artificial, después de la actuación del vídeoarbitraje y de la confirmación de las decisiones».

Zizou juzga las tres acciones polémicas: «Hubo penalti a Vinicius; el gol de la Real Sociedad está bien anulado porque Merino está en fuera de juego y tapa a Thibaut, y el gol de Benzema es válido»

El vestuario no estaba sorprendido porque vislumbra que «se alimenta un caldo de cultivo de antimadridismo». El cuerpo técnico y el plantel eran claros en su visión: «Parece que molesta que el Real Madrid gane la Liga». Y sobre todo subrayaron ese latiguillo que se ha sembrado ahora: «Hasta con el VAR les benefician». Les molesta especialmente cuando se han sentido perjudicados por Villar y Sánchez Arminio durante muchos años, especialmente durante la última década, en este capítulo de los arbitrajes.

Zidane ha sido contundente al analizar esta situación: «Lo que me molesta es que al final se habla solo de una cosa, de los árbitros. Aquí hay un equipo, hay partidos que hacemos desde el inicio de la temporada y parece que estamos aquí y no hemos hecho nada en el campo. La polémica no la podemos controlar. Lo que puedo decir es que nosotros ganamos en el campo y es una victoria merecida».

El Real Madrid se ha quejado a la Liga por solo contar con 64 horas de descanso entre el partido frente al Getafe y la visita al Athletic, cuando el mínimo descanso que se exige es de 72 horas

El entrenador francés se sentía despreciado porque el VAR confirmó las decisiones tomadas en el césped y no se destaca ese aspecto. Valoró el gol anulado a la Real Sociedad: «El fuera de juego está bien señalado, Courtois estaba tapado y no veía. He visto la imagen, Merino estaba en posición de fuera de juego y molestaba a Thibaut y lo ha pitado. Ya está». El penalti a Vinicius era evidente para el técnico marsellés: «Hay penalti a Vinicius en el primer gol. Y el gol de Karim es válido. Pero yo no me meto en si es a favor o en contra. Hay un árbitro que hace su trabajo. Me gustaría hablar de fútbol, del partido».

Federico Valverde opinó también sobre el litigio: «No voy a hablar de la polémica, soy jugador, pero a Vinicius le hacen penalti». No quiso profundizar más, pues eso significaba tener que justificarse ante cada jugada. Zidane ya habló de las tres acciones y era suficiente. No necesita refrendo.

Tapar el problema de otros

La plantilla reflexionaba que dar pábulo a la polémica solo ayudaba a tapar los problemas de otros. Opinaba que «con esta campaña» se apoya a quien le interesa que germine este ambiente crezca para tapar debilidades.

«Hay preocupación» en el equipo del líder y en sus entrenadores. «Se han añadido todos los ingredientes para que los colegiados salgan muy presionados» en los próximos encuentros del Real Madrid, frente al Mallorca, el Espanyol, el Getafe y el Athletic. Y les molesta porque, si existe una jugada dudosa, ahora será muy complicado juzgarla para el colegiado de turno. «Se ha creado un ambiente que se lo pondrá muy difícil a los árbitros, es lo que se ha buscado», señala un profesional desde la cocina blanca. «Y tengamos en cuenta que una sola decisión puede decantar una Liga».

«Parece que molesta que podamos ganar la Liga, se ha creado un caldo de cultivo de antimadridismo», comenta el vestuario madridista en su fuero interno

El enojo por el factor arbitral, que se ha elevado externamente como decisivo, es importante en el grupo. El líder ha brillado en estos tres encuentros con Vinicius, con, Benzema, con Hazard, con el regreso de Asensio y esa verdad ha quedado en un segundo plano. Peligroso. Ahora, el arbitraje será la noticia perseguida en cada jornada, no el juego. La «prevaricación futbolística» está preparada.