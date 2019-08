Real Madrid Pogba es muy caro y el objetivo es Van de Beek El Real Madrid pone el foco en el holandés de 22 años que brilló en el Bernabéu y que podría ser fichado por 60 millones

El Real Madrid observa que Paul Pogba es un fichaje casi imposible y pone su diana en Van de Beek. El club español analiza que el Manchester United pide 180 millones y por mucho que rebajara su precio, si accediera a negociar, no descendería de 150 millones. En la casa blanca consideran que ese precio es inasumible. Valoran que Pogba tiene una catalogación deportiva que no alcanza los 100 millones, porque es un centrocampista, no un goleador, y ese precio posible de 150 millones se pagarían por un rematador.

El holandés es un futbolista muy válido como medio centro e interior derecha, pero quiere tener asegurado su protagonismo en el equipo

En estas condiciones, el Real Madrid vuelve a poner el tiro en la diana del holandes Van de Beek, el joven de 22 años que ha sido, junto a De Ligt y De Jong, el jugador más destacado de ese Ajax que alcanzó las semifinales de la Champions.

Donny van de Beek deslumbró en el Bernabéu cuando los holandeses vencieron al Real Madrid. El chaval tiene una decena de ofertas y el club blanco quiere que elija la suya.

La incógnita que tiene Van de Beek es si será titular con Zidane, dada su juventud. Quiere jugar, ser titular. El Real Madrid le asegura que será protagonista, que no se preocupe.

El holandés cuesta 60 millones de euros. Es el precio que ambos clubes podrían acordar si se ataca ya la operación. Es un futbolista mucho más barato que Pogba y cuesta menos que Eriksen, quien podría salir por 70 millones.

Donny van de Beek (Nijkerkerveen, Holanda, 1997) está bien consierado por los informes internos, es un medio centro de futuro que puede actuar como interior por la derecha como sustituto de Modric. La temporada pasada marcó 17 goles y dio 10. En el Bernabéu sobresalió en la victoria del Ajax . El club madrileño piensa en este fichaje mientras busca sitio a James y Bale.