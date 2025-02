El Real Madrid no ve viable el fichaje de Mbappé este año

Los hados no concuerdan cuando se necesitan. Es como un oscuro objeto de deseo que se quiere cuando no se puede y cuando se puede, el otro no quiere. El Real Madrid quiso fichar a Mbappé en 2017 y el futbolista decidió marcharse al ... PSG porque en aquel momento vio que sería suplente de Cristiano, Benzema y Bale. Ganó con Francia el Mundial de 2018 y desde entonces su cotización ha subido paulatinamente hasta alcanzar el máximo pico tras la exhibición del Camp Nou . Hoy tiene un año más de contrato con el PSG, hasta junio de 2022, y no ha renovado. Su precio de traspaso es de 150 millones de euros. Y el Real Madrid no ve viable ahora mismo pagar ese dinero.

Para Mbappé sería muy difícil aguantar un año y medio sin renovar e irse gratis del PSG en junio de 2022. Tiene que haber un pago de traspaso, aunque sea en diferido y se hiciera en ese 2022 La falta de ingresos por culpa de la pandemia, que ha lastrado una caja de 500 millones durante dos temporadas, es la clave de esa imposibilidad económica. La entidad madridista le pide al delantero que espere un año para hacer factible la contratación en junio de 2022. Si puede aguantar, perfecto. Zidane tiene su intervención en este aspecto. Si no puede resistir, se acabó. Haaland sería el primer objetivo entonces. El club español es claro. Hoy no puede pagar esos 150 millones a los que debería añadir un salario bruto anual de 50 millones durante seis balances económicos , que sería 27 netos. Eso no sería problema, porque ese dinero se paga año a año y el francés obtendría además muchos más ingresos por publicidad, pues el flujo de los patrocinadores sería enorme y la estrella percibiría hasta el 60 por ciento de esas millonarias entradas económicas que generaría, mientras la empresa cobraría el 40 por ciento. Con los contratos publicitarios conseguiría el dinero extraordinario que no obtendría directamente con su ficha. Hoy gana 20 millones netos al año en el PSG y quiere recibir los 36 que se abonan a Neymar . Esas cantidades las alcanzaría en España gracias a los patrocinios. Pero toda la crisis hace inviable la operación hoy. Si la adquisición de Mbappé se pudiera pagar con el dinero de la siguiente campaña, en la que se espera que el público acuda al estadio y todos los grifos de ingresos se encuentren abiertos, no habría problema. El dilema es que ahora, hasta julio, no hay ingresos potenciales . Solo se cobra de las transmisiones televisivas. Desde el 14 de marzo del año pasado no hay percepciones importantes de merchandising, ni de taquillas, ni de giras, ni de las tiendas oficiales, que recaudan el 70 por ciento de sus ingresos en los días de partido. Para remate, se han tenido que renegociar a la baja los contratos de los patrocinadores que tampoco pueden rentabilizar su inversión al ver toda a toda la «marca Real Madrid» impedida para vender todo su potencial. El club español le pide a Mbappé que, si quiere venir, como siempre dijo, espere. Pero no será fácil aguantar la presión del PSG, que le ofrece la renovación y querrá cobrar un traspaso si se va. Si el futbolista estuviera todo el año que viene sin renovar, se iría gratis en junio de 2022. Y el París Saint Germain no lo admitirá . En esa hipótesis, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar un traspaso por Mbappé en 2022 aunque quede gratis en cuestión de meses. Sería un pacto de caballeros con Nasser Al-Khelaifi. Florentino Pérez siempre se llevará bien con el presidente del PSG y todas las operaciones se harán de cara, sin ir por detrás. El intercambio entre Keylor y Areola es el último ejemplo. Noticias relacionadas Zidane pide explicaciones ante las lesiones

