Marcelo y Lucas: «Estamos a muerte con Lopetegui»

Lopetegui está condenado por los resultados. Lopetegui está condenado por unos jugadores que no se encuentran en forma y las lesiones han complicado su rendimiento. Varane, Asensio, Lucas, Modric, muchos hombres están mal y el técnico ha pagado esa realidad.

El vasco fue claro: «Hemos tenido muchas ocasiones. El resultado es muy injusto, pero al final lo deciden los goles. Estamos en una dinámica que no nos ayuda y hay que remontar y en tres días tenemos un partido de Champions muy importante. Vamos a cambiar esta dinámica porque estos jugadores tienen mucha calidad».

«Lopetegui es un gran entrenador, está muy preparado, le conozco, y no lo digo por decir», adujo Paco López, que le ganó en el Bernabéu

El preparador guipuzcoano vino porque esperaba, como el club, que los jovenes tomaran el testigo de unos veteranos que se encuentran en el tope de su máximo nivel y los jóvenes no han funcionado. El preparador alabó la entrega y criticó los errores: «Hemos disparado 35 veces a puerta, nos anularon dos goles, hubo tres postes y no merecimos perder. El vestuario está triste por esta injusticia»

Marcelo y el futuro de Lopetegui: «Eso no depende de mí, pero esto se arregla con trabajo. Con el míster estamos a muerte. Sois muy injustos al hablar de la falta de gol. El año pasado, cuando Cristiano no hacía goles, le criticaban, y luego calló a todos con su acierto. Se nos criticaba por la falta de gol a principios de la temporada y luego llegaron los goles y ganamos la Champions. No tenemos miedo. Y es injusto de hablar de fichar, como también pasó con Benítez. Esto se soluciona dándolo todo y con trabajo»»