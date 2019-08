Los desajustes de la Liga

Seguir Fernando R. Lafuente Actualizado: 24/08/2019 09:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el pintoresco rifirrafe que mantienen Rubiales y Tebas, una auténtica versión siglo XXI del esperpento futbolístico nacional, el asunto esencial pasa inadvertido en el mejunje de estos dos cabezas de serie: los horarios y las contrataciones. Resulta pintoresco que a fecha de hoy, 24 de agosto, con la segunda jornada en marcha, ningún entrenador conozca cuál es su plantilla. La cosa, la contratación se extiende hasta el lunes 2 de septiembre. Es decir, un jugador que ha participado en las dos primeras andanadas del torneo puede resultar que en la tercera termine en otro club. Nadie sabe hoy el destino de Keylor, Rakitic, Dembélé, James, Rodrigo, Correa y así. ¿Cuál es el misterio, digno del más enrevesado guión de Harry Potter, para que ni Zidane, ni Valverde, ni Simeone, ni Marcelino sepan cómo quedará modelada su plantilla hasta transcurridas tres jornadas del campeonato? Tebas le recriminó a Rubiales, con buen criterio, que sus usos y costumbres pertenecían a otro siglo (pasado), pero lo cierto es que, a diferencia de la Premier, aquí se arranca la Liga sin haber cerrado las plantillas. Muy moderno, Tebas, no es. El Madrid, después del rayo de luz, digno de Marisol, de Vigo, esta tarde en el Bernabéu le toca revalidar que lo de tierras gallegas no fue un espejismo. Para entretener a la afición ahora las dudas se centran en si será titular James por delante de Isco (que parece eso que se decía de Brasil: «es el país del futuro y siempre, siempre, lo será») o de Valverde. Si Zidane, que no termina de cuajar un equipo, opta por lo defensivo, y entonces el sustituto del sancionado Modric sería Valverde; si opta por el futuro que nunca llega (Isco) o si se atreve por elegir a James. Si el término conservador tiene un sentido lo encuentra en Zidane. Mantiene el mismo once de las tres Champions consecutivas, eso sí, con buena parte de los once superando la treintena. La experiencia será un grado, y el cansancio, una realidad. Kubo, al Mallorca; Keylor con la idea de largarse al PSG; Rodrygo, ni se sabe; Hazard, lesionado. Un panorama. Y Zidane, Simeone, Valverde y Marcelino sin saber con quienes podrán contar. Muy siglo XXI, desde luego.