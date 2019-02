Real Madrid Carvajal y Asensio apelan al Bernabéu de cara al clásico «Necesitamos el apoyo de la afición en el Clásico, tienen que ser el jugador número 12», han dicho ambos

S. D. @abc_Deportes Actualizado: 26/02/2019 19:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con todas las miradas puestas ya en el Real Madrid-Barcelona de este miércoles, Marco Asensio y Dani Carvajal han charlado en «El Reto Codere» con el grafitero Spok Brillor. Ambos futbolistas han mostrado sus sensaciones antes de este importante partido y han contado algunas anécdotas interesantes.

«Tenemos que salir muy fuertes en los primeros minutos, con el apoyo de nuestra afición. En casa iremos a por todas e intentar ganar el partido desde el primer momento. La Copa es el único trofeo que me queda por ganar con el Madrid, me hace especial ilusión», ha comentado Asensio. «Sabemos que es un momento muy importante para nosotros y ahora es cuando nos jugamos todo en las competiciones en las que estamos. El equipo tiene que estar unido y remar todos a una y seguro que así salen los resultados como en años anteriores», ha añadido.

Mientras, Carvajal ha afirmado lo siguiente: «Tenemos buenas sensaciones, llevamos un buen resultado y queremos pasar como sea a la final de Copa así que iremos con todo. Un clásico es el partido estrella que todo el niño sueña con jugar. Me siento afortunado por haber disputado muchos, es un partido que se ve en todo el mundo, es muy especial y esperamos que este sea favorable para nosotros. Tuvimos la suerte de ganar en Mestalla al Barcelona en 2014 y es una sensación muy buena. Ahora los tenemos en semifinales y hay que salir a tope para intentar llegar a esa final y levantar el título».

Además, ha querido mandar un mensaje a los aficionados: «Queremos hacer un llamamiento a la afición, que sea el jugador número 12 y que nos empuje desde el principio del partido porque nos dará mucha energía, nosotros nos vamos a dejar todo en el campo y seguro que ellos en la grada».

Más personal

Ambos jugadores también han charlado con Spok Brillor sobre sus comienzos en el mundo del fútbol. «La pasión por el fútbol me viene de mi padre que siempre ha jugado y desde pequeño siempre me ha animado a jugar, cuando era un niño me regalaron un balón y ahí empecé a dar patadas al balón», ha confesado Asensio.

Por su parte, Carvajal ha recordado la siguiente anécdota: «Mi madre siempre me dice que desde pequeño estaba con un balón así que creo que lo llevaba innato. Estaba en mis genes la pasión por este deporte».

«En el fútbol se dan situaciones que por intuición tienes que innovar y crear y eso es lo bonito del deporte y a veces también en la vida. En mi caso por ejemplo creo que es clave elegir bien los momentos en los que subir la banda porque no es fácil. Afortunadamente tenemos habilidad en lo que nos apasiona que es el fútbol», ha añadido el lateral.