Que Cordón pague las lanzaderas a la Cartuja
«Almeyda te da una mascá en la cara con esos sellos y te pone la cara como un jeroglífico»
Qué poco nos ha durado la esperanza de hacer un año medio normal.
-¿La qué?
-Que parecía que Almeyda tenía idea de cómo funcionaba esto pero me da que al argentino de los anillos de oro se lo lleva la corriente
-Más ... bien se hunde en ella. Te da una mascá con esos sellos y parece tu cara un jeroglífico
-Jeroglífico es el que tiene que desenmarañar Cordón para ver si inscribe a alguien.
-Has venido de las vacaciones muy cultivado. Hablas distinto.
-Más bien hasta las narices. Mañana me arranco con el latín.
-Una lengua muerta.
-No menos que el Sevilla.
-Vaya añito de dramas me quedan en las tertulias contigo, compadre. Deja que tu hermana Carmela al menos te anime.
-Con que a ti te siga hundiendo el ánimo me conformo.
-Si yo veo a Lo Celso y se me enciende el alma.
-Lo malo es ir a verlo y tardar 14 horas en salir.
-Qué va. El Betis se ha gastado el dinero en autobuses. Y trenes. Más que el Sevilla en fichajes.
-Tampoco vosotros habéis tirado la casa por la ventana.
-Ya va a estar aquí el amigo Antony.
-Como no le guste La Cartuja...
-La verdad que han dejado bonito aquello por dentro, aunque los alrededores parecen de un descampao abandonado de la mano de Dios.
-Nuestros gobernantes y sus trinques. Si existiese una peor localización para un recinto que debe acoger a miles de personas, no la eligen.
-Pues vete acostumbrando que el Sevilla dicen que viene en unos años.
-El Sevilla se irá para siempre, estando ya en Segunda y obligado a vender hasta los trajes que estrena cada semana Junior.
-Pues las camisas que se las hagan más sueltas del cuello que le va a dar un día un tirón.
-Del bolsillo le daba yo uno y nos pegamos otras vacaciones.
-Con que nos invite como Josemi en cada viaje del Betis.
-¿Ya te has repuesto del gasto de Breslavia?
-De lo que no me he repuesto es de los siete camping en los que me ha metido tu hermana. Me pica todo.
-Ahora puedes acampar cerca del estadio del Betis. Tienes experiencia.
-Que te he dicho que no te rías mucho que pronto estarás por allí.
-Y seguro que Pepe Castro sigue llegando con el chófer.
-Pues se va a comer un atasco de narices.
-No hay mal que por bien no venga. A ver si le da por irse y dejar de cobrar por hacer tanto como cero.
-Y eso que decías que Cordón estaba haciendo buen mercado.
-No. Yo dije que me conformaba con que no recitase frases del Corán como Víctor Orta.
-Otro que tal baila.
-A ese sí que había que llevarlo a la Cartuja y dejarlo cuatro horas dando vueltas en una rotonda.
-La semana que viene ya cierra el mercado. Equipazo de mi Betis.
-Mamoneo de mi Sevilla.
-¿Este año os iréis de una vez por todas a Segunda?
-Empeño le estamos poniendo.
-Yo creo que Cordón es un topo para destruiros desde dentro.
-Y yo que Junior es Haro con un careta, como Misión Imposible.
-Este año vamos a la Champions.
-Tus ilusiones destrozadas ya son mi único alimento.
-Qué plasta has venido de las vacaciones, compadre.
