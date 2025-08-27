Esta funcionalidad es sólo para registrados

Qué poco nos ha durado la esperanza de hacer un año medio normal.

-¿La qué?

-Que parecía que Almeyda tenía idea de cómo funcionaba esto pero me da que al argentino de los anillos de oro se lo lleva la corriente

-Más ... bien se hunde en ella. Te da una mascá con esos sellos y parece tu cara un jeroglífico

-Jeroglífico es el que tiene que desenmarañar Cordón para ver si inscribe a alguien.

-Has venido de las vacaciones muy cultivado. Hablas distinto.

-Más bien hasta las narices. Mañana me arranco con el latín.

-Una lengua muerta.

-No menos que el Sevilla.

-Vaya añito de dramas me quedan en las tertulias contigo, compadre. Deja que tu hermana Carmela al menos te anime.

-Con que a ti te siga hundiendo el ánimo me conformo.

-Si yo veo a Lo Celso y se me enciende el alma.

-Lo malo es ir a verlo y tardar 14 horas en salir.

-Qué va. El Betis se ha gastado el dinero en autobuses. Y trenes. Más que el Sevilla en fichajes.

-Tampoco vosotros habéis tirado la casa por la ventana.

-Ya va a estar aquí el amigo Antony.

-Como no le guste La Cartuja...

-La verdad que han dejado bonito aquello por dentro, aunque los alrededores parecen de un descampao abandonado de la mano de Dios.

-Nuestros gobernantes y sus trinques. Si existiese una peor localización para un recinto que debe acoger a miles de personas, no la eligen.

-Pues vete acostumbrando que el Sevilla dicen que viene en unos años.

-El Sevilla se irá para siempre, estando ya en Segunda y obligado a vender hasta los trajes que estrena cada semana Junior.

-Pues las camisas que se las hagan más sueltas del cuello que le va a dar un día un tirón.

-Del bolsillo le daba yo uno y nos pegamos otras vacaciones.

-Con que nos invite como Josemi en cada viaje del Betis.

-¿Ya te has repuesto del gasto de Breslavia?

-De lo que no me he repuesto es de los siete camping en los que me ha metido tu hermana. Me pica todo.

-Ahora puedes acampar cerca del estadio del Betis. Tienes experiencia.

-Que te he dicho que no te rías mucho que pronto estarás por allí.

-Y seguro que Pepe Castro sigue llegando con el chófer.

-Pues se va a comer un atasco de narices.

-No hay mal que por bien no venga. A ver si le da por irse y dejar de cobrar por hacer tanto como cero.

-Y eso que decías que Cordón estaba haciendo buen mercado.

-No. Yo dije que me conformaba con que no recitase frases del Corán como Víctor Orta.

-Otro que tal baila.

-A ese sí que había que llevarlo a la Cartuja y dejarlo cuatro horas dando vueltas en una rotonda.

-La semana que viene ya cierra el mercado. Equipazo de mi Betis.

-Mamoneo de mi Sevilla.

-¿Este año os iréis de una vez por todas a Segunda?

-Empeño le estamos poniendo.

-Yo creo que Cordón es un topo para destruiros desde dentro.

-Y yo que Junior es Haro con un careta, como Misión Imposible.

-Este año vamos a la Champions.

-Tus ilusiones destrozadas ya son mi único alimento.

-Qué plasta has venido de las vacaciones, compadre.