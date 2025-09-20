La memoria selectiva, aquella que te rescata recuerdos personales o profesionales de hechos intrascendentes para ti, me hizo regresar el martes pasado a diciembre 1981 a la fría sala de prensa del Sánchez-Pizjuán, donde comparecía Miguel Muñoz Muzón, destituido como entrenador del ... Sevilla F.C. Impecablemente trajeado y con lágrimas en los ojos, dijo adiós al sevillismo tras dos temporadas y media en su banquillo. Ese mismo día, Manuel Cardo Romero trasladaba sus primeras palabras a la afición, con pulcro acento coriano, como técnico del primer plantel.

Escribía estos días Alberto Fernández, redactor jefe de Deportes de esta Casa, que «el fútbol ha llevado al sevillismo a 25 años atrás». A uno, menos joven que él, a 44. Del Sevilla de Almeyda al de Cardo, que tantas similitudes tienen. Si el argentino representa la esperanza en la regeneración deportiva del club, el coriano pudo enorgullecerse en vida de haberla convertido en realidad. Sin una peseta entonces y sin un euro ahora, gestionando con Inteligencia Natural lo poco que había y hay, escarbando en la cantera hasta encontrar algo que sus alquimias pudieran y puedan convertir en plata, ambos con pico y pala en los entrenamientos y en los partidos, sin manchar el escudo.

Hay una coincidencia mayoritaria en los que tuercen en blanquirrojo de que con Almeyda hay alguien que les representa a ras de césped, como en su día ocurrió con el ribereño. No es necesario, pues, invocar el espíritu del coriano para hoy en Vitoria. El argentino atesora sus mismas virtudes y ese gen competitivo que tan bien casa con el «Nunca se rinde» del himno de El Arrebato.

El cuatro de doce que el Sevilla luce en la clasificación es un pobre bagaje en función del, a priori, «amable» calendario que le procuraba el inicio de la temporada y que tenía en Mendizorroza su última etapa en llano. Sin embargo, las curvas futuras ya no son tan viradas como se presumían, porque Rayo, Mallorca y Real Sociedad sufren las mismas o peores duquelas sevillistas. A Vitoria, con C de Cardo, por si acaso.