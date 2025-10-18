Suscríbete a
Platón, Aristóteles y el balón

La afición sevillista ha pasado de esperanzarse con que hubiera tres equipos peores que el suyo a preguntarse si hay seis mejores

Francisco Pérez

Los Museos Vaticanos albergan entre sus tesoros pictóricos una pintura de Rafael, «La Escuela de Atenas», en la que los grandes protagonistas son Platón y Aristóteles. Al primero se le representa señalando con su índice hacia arriba y al segundo con la palma de ... su mano derecha hacia abajo. El ateniense, dicen los que se interesaron por la filosofía y no la suspendieron en junio y en septiembre, era un idealista convencido de vivir en un mundo copia imperfecta de lo que en verdad podía ser si se miraba hacia arriba, mientras el de Estagira se decantaba por analizar lo material y tangible. La afición del Sevilla ha pasado de ser discípula de Aristóteles a seguidora de Platón.

