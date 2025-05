Como al estudiante que le preguntan por las características de las jirafas y responde que viven en las sabanas africanas junto a los leones, para explayarse luego acerca del felino, cuya vida es la única que se sabe, la IA me ha contestado, al inquirirle ... por las probabilidades de salvación del Sevilla, con un elaborado análisis sobre el calendario del Las Palmas y del Leganés, ahora mismo máximos aspirantes al segundazo en compañía del Valladolid, ya en chanclas. Al plagiar el ingenuo ardid del bachiller, lo que hace la IA es alinearse con la tesis defendida por el sevillismo desde la pretemporada: todo depende de que haya tres peores que su equipo. Pasa al modo Fosbury de lo que los de Joaquín Caparrós puedan hacer y se centra en aquello improbable de alcanzar para canarios y madrileños. ¿Improbable con este y oeste salvaje Sevilla por medio?

Viene a decir el cerebrín cibernético que a los seis puntos que les separan de los sevillistas, tres menos del Alavés, otro en capilla, se añade que tanto plataneros como pepineros (miedo da tanto símbolo fálico) tienen un calendario complicado. Los amarillos con Rayo (c), Sevilla (f), Leganés (c) y Español (f); los azules, con Español (c), Villarreal (f), Las Palmas (f) y Valladolid (c). El del Sevilla es peor, Celta (f), Las Palmas (c), Real Madrid (c) y Villarreal (f), pero aún así le da a los de Nervión sólo un 1 o 2 por ciento de probabilidades de descender. Mucho me parece para despreciarlo, teniendo en cuenta que vitorianos y guanches ganan de vez en cuando y los blanquirrojos, nunca.

El hipersevillismo de Caparrós le está haciendo comerse un marrón de campeonato. No logra el utrerano minimizar los defectos del equipo ni hacer florecer sus escasas virtudes, más allá de la generosa caridad con sus rivales. Siendo inquietante el presente, se ha instalado en la afición la certeza de que lo peor está por llegar. Si no de aquí al día 25, recemos, a partir de ahí, estando el club en las manos que está. Y sigan rezando, al menos hasta que el aeropuerto esté conectado por metro con el centro.