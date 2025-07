El debut de García Pimienta en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la segunda jornada la pasada campaña se saldó con una derrota ante el Villarreal. Y, sin embargo, el primer tiempo frente a las castellonenses fue extraordinario, concordante en su desarrollo con lo que se ... esperaba del entrenador catalán, que había brillado en Las Palmas con un juego excelente, aunque improductivo. No lo repitió desde el mes de agosto hasta mediados de abril, en que fue destituido. Lo recordé el otro día viendo el compacto y alegre juego de las huestes de Matías Almeyda en la colina de Gelsenkirchen, ante un Schalke sumido en las brumas al igual que el Sevilla. ¿Será una constante o habrá que esperar a ver si la mandanga no se apodera de los jugadores?

Independientemente de la victoria, una anécdota en pretemporada, el equipo escenificó lo que el técnico argentino pretende de él. Presión muy arriba hasta con cuatro jugadores, repliegue rápido si el rival rebasa la primera trinchera, anticipación de los defensas y, con el balón recuperado, rapidez en su circulación, predominancia del primer toque y de la pared para eludir el acoso rival y lograr superioridades y desdoblamiento de los laterales buscando el centro o el pase al exterior para su incursión en el área. Una apuesta todo al rojo.

Lo hizo Almeyda con los mismos jugadores que tuvo a sus órdenes Pimienta, a excepción de Akor, y debe deducirse de eso que el de Azul es mejor pedagogo que el catalán, a pesar de la fama contraída por este de sus años en los escalafones inferiores del Barcelona.

Si, al final, se logran las salidas deseadas y Cordón acierta en las reposiciones de los idos y en la mejora de los puestos de rendimiento deficitarios –lateral derecho, central, medio campo y ariete- la temporada próxima a iniciarse no debe reeditar las duquelas de la anterior. Almeyda está consiguiendo que el poseedor del balón no tenga que desentrañar jeroglíficos a la hora de pasarlo porque la movilidad del resto les ofrece soluciones de sobra y seguras para no errar. Exigir al plantel el abundar en los conceptos debe ser innegociable. Mostrar laxitud, volver a convertir al equipo en un futbolín.