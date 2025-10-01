Suscríbete a
Tsartas: «Vlachodimos es muy seguro, controla a sus defensas y está siempre atento»

El exsevillista avala el fichaje del internacional griego por los de Nervión

El Contragolpe: «El Sevilla tiene un portero de los que ganan puntos»

Vassilis Tsartas y Odysseas Vlachodimos
Fran Montes de Oca

El Sevilla de Almeyda crece como equipo y no cabe duda de que a esas buenas sensaciones contribuye la irrupción de su nuevo portero Odysseas Vlachodimos. El greco-alemán se ha hecho con el puesto rápidamente, transmitiendo una seguridad enorme a la zaga ... y con paradas de mucho nivel en los tres encuentros que lleva disputados ante el Alavés, Villarreal y Rayo Vallecano. En este último, fue el MVP del partido.

