Tsartas: «Vlachodimos es muy seguro, controla a sus defensas y está siempre atento»

El Sevilla de Almeyda crece como equipo y no cabe duda de que a esas buenas sensaciones contribuye la irrupción de su nuevo portero Odysseas Vlachodimos. El greco-alemán se ha hecho con el puesto rápidamente, transmitiendo una seguridad enorme a la zaga ... y con paradas de mucho nivel en los tres encuentros que lleva disputados ante el Alavés, Villarreal y Rayo Vallecano. En este último, fue el MVP del partido.

Su incorporación al Sevilla FC, por lo visto hasta la fecha, ha sido otro movimiento magistral de Cordón, que ha sabido tirar de agenda y aprovechar una buena situación de mercado para hacerse con un portero top cedido por el Newcastle, club que hace poco más de un año pagó al Nottingham Forest casi 24 millones de euros por el traspaso del guardameta para terminar dejándolo en el banquillo.

Vlachodimos vuelve a brillar ahora en Nervión y a recibir la llamada del equipo nacional griego, donde era intocable hasta su ostracismo en 'las Urracas'. El sevillismo, por su parte, disfruta de nuevo de un internacional griego con galones, algo que le retrotrae inevitablemente al recuerdo del gran Vassilis Tsartas. «Odysseas es un buen portero, tiene muy buenas condiciones. Sobre todo es seguro bajo los palos. Rápido en la reacción. Además, tiene la capacidad de sacar bien la pelota con los pies y controla a sus defensas porque está siempre atento a todas las situaciones del juego», explica Tsartas a ABC de Sevilla.

Vassilis Tsartas jugó en el Sevilla FC entre 1996 y 2000. Llegó en la misma campaña que el ahora entrenador del equipo, Matías Almeyda. El griego se erigió en una figura importante y un verdadero especialista en balones parados y tiros libres. Dejó una gran huella entre la hinchada. Tsartas sabe lo que es vivir momentos complicados en Nervión como un descenso y un clima complicadísimo. Por eso resalta la personalidad con la que su compatriota ha aterrizado en el Sánchez-Pizjuán: «Es muy importante que Odysseas se haya adaptado tan rápido al club, a la exigencia del Sevilla, y creo además que partido tras partido sacará su mejor nivel. De momento, parece un fichaje muy acertado«, asegura el exjugador sevillista.

Vlachodimos rechazó otras propuestas para poder sellar su desembarco en el cuadro hispalense. Busca recuperar la continuidad que no le dieron en el Newcastle en año previo a Mundial y ve en el Sevilla y en la Liga española una oportunidad ideal para ello. «Creo que su objetivo es estar en el Mundial 2026 si se clasifica Grecia, sí. Es una gran motivación para él y de ello se beneficiará el Sevilla FC si sigue ofreciendo su gran nivel para lograr ese reto«, concluyó Vassilis Tsartas.