Solucionar el problema del gol, la gran obsesión de Joaquín Caparrós

El primer movimiento de Joaquín Caparrós como entrenador del Sevilla fue modificar el sistema para dar entrada a dos jugadores de ataque. Dos delanteros que se complementen y faciliten de alguna forma un fútbol más directo, donde se pueda cargar el área con ... centros laterales, no jugando los atacantes tan lejos de la portería e intentando sacar réditos únicamente de la calidad individual. Ya se pudo ver ante el Alavés, con la dupla formada por Peque e Isaac, como el único gol sevillista llegó mediante un centro desde el costado, al igual que la mejor oportunidad del segundo periodo, con un centro atrás de Sow que remató el boca de gol Lukebakio. Otro modo de atacar.

Porque Caparrós ha entendido desde su llegada que necesita aprovechar el potencial ofensivo de un Sevilla dormido en esta faceta, que se ha acostumbrado a esa dependencia de su estrella Lukebakio, sin asumir nadie más el peso específico de ayudar a que el equipo anote con más frecuencia. El cambio de sistema es un primer paso, por mucho que de momento le cueste a sus hombres encontrar la fluidez en el juego y la consiguiente generación de ocasiones de gol. Caparrós busca dar con la tecla, al igual que necesita encontrar los hombres adecuados, tantos en la pareja de ataque como en esos extremos abiertos que deben surtir a los delanteros de buenos balones.

Su primer decisión fue acompañar a Isaac Romero con Peque. El delantero de Lebrija, nunca públicamente, se ha quejado de esa soledad que vive en el ataque, debiendo salir mucho de zona para generar espacio a sus compañeros, llegando excesivamente exigido en el apartado físico a zonas de remate. Con el nuevo entrenador, la idea es que esté más en zona de remate. Que se mueva por el área y consiga romper una dinámica que le atormenta de forma excesiva.

Y es que ya se ha cumplido un año -22 de abril de 2024- desde el último tanto del delantero canterano con el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Fue contra el Mallorca y demostraba que la explosión del atacante estaba confirmada, que se había convertido en esa pieza básica que necesitaba el equipo en ataque. De hecho, puso salir en mercados anteriores, siendo la insistencia de Víctor Orta lo que propició que se quedara primero en el filial y después en el primer equipo. Eso se ve ahora muy lejos. Demasiado para un Isaac que atraviesa su peor momento como profesional de pleno derecho. No le entran las ocasiones, por más oportunidades que le dio García Pimienta y ahora le ofrece Caparrós.

Desperdició una muy clara contra el Valencia con el partido empatado, poco antes del gol del triunfo valencianista. También tuvo en sus botas el 2-0 ante el Alavés en el primer periodo en un saque de esquina que remató libre de marca en el área pequeña de forma defectuosa. Un tanto que habría cambiado el devenir del encuentro. No encuentra la forma de marcar delante de su gente. Tampoco ha colaborado en exceso fuera de casa, con sólo tres goles. Necesita casi ocho partidos completos para marcar. Un dato que habla del problema del gol en Nervión.

De Peque a Lukebakio

Si realmente los errores o ausencia de gol del único delantero puro de la actual plantilla del Sevilla era por falta de un compañero cercano de ataque, Joaquín Caparrós se lo ha servido sin pensarlo dos veces. Peque fue el elegido, con gol incluido del catalán, del que se puede decir que es el primer delantero firmado por Víctor Orta que ve puerta en Liga con los sevillistas. «Me llevo el gol, contento por eso porque creo que me va ayudar para lo que queda», aseguraba el ex del Racing. Al técnico de Utrera le gusta el menudo delantero. No deja de insistir en que hizo una veintena de goles en Santander y que eso no se consigue sin un mínimo de calidad en el remate, por mucho que llegasen numerosos desde el punto de penalti.

Peque ha acusado más en el salto de categoría el hecho de que su entrenador anterior no quisiese poner dos hombres arriba o priorizase a jugadores con mayor control de pelota por encima de la verticalidad. Las veces que ha jugado en banda ha terminado perdido y desesperado. Buscando socios que no encontraba. El gol frente al Alavés debe soltarle el ánimo para los siguientes compromisos. Es el caso opuesto a Isaac. Quiere aprovechar los minutos que le han negado. Su espíritu optimista debe ayudar al equipo.

Y en la terna de delanteros, sin contar las opciones del filial como García Pascual o Antonetti, aparece Dodi Lukebakio. Caparrós terminó muy descontento con la aportación de Ejuke en su estreno. Ha intentado reconducirlo en los entrenamientos, pero observa que apenas entiende lo que necesita de él en los partidos para ser un extremo incisivo. La apuesta por cambiar de banda a Lukebakio y meter a Juanlu o Suso gana enteros. Esto sin contar con la también opción de que el belga sea uno de sus dos delanteros. De hecho, lo sucedido el domingo en Nervión le aclaró la mente al técnico del Sevilla en cuanto a cómo aprovechar a su estrella.

Lukebakio se ve demasiadas veces encerrado en la banda. Los adversarios conocen su capacidad para buscar el espacio y golpear la pelota. Por ello, aclararle el camino desde el carril central, con la portería más centrada, pudiendo soltar su pierna izquierda puede incluso agradecerlo el jugador. Y el propio equipo. Aumentar la capacidad anotadora, la gran obsesión de Caparrós y la tarea pendiente del Sevilla.