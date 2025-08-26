Sevilla - Getafe, las notas de los jugadores: Juanlu tuvo que hacer de Lukebakio

Juanlu trata de desbordar en el transcurso del Sevilla-Getafe

El Sevilla sigue sin puntuar y este lunes ha perdido su segundo partido de la temporada. Liso adelantó al Getafe en el marcador al cuarto de hora y al filo del descanso llegó el 1-1 con el gol en propia portería de Iglesias tras ... un medido centro de Juanlu. Sin embargo, al poco de comenzar el segundo tiempo llegó el que sería definitivo 1-2 cuando de nuevo Liso vio portería.

ASÍ JUGARON NYLAND APROBADO Poco que hacer en los goles y evitó en apenas un par de segundos una doble ocasión del Getafe. Poco fiable con los pies JUANLU BIEN Se hizo con la banda derecha y asumió el rol que correspondía a Lukebakio. El 85 por ciento del gol del Sevilla fue suyo. CASTRÍN APROBADO Se fajó con Uche y le ganó algunos balones divididos, que no es poco. Encima se convirtió en un delantero más gracias a sus remates de cabeza KIKE SALAS SUSPENSO Con diferencia, el que menos se enteró de la película durante toda la noche. Con despejes al centro que generaron más de un susto al equipo CARMONA APROBADO A diferencia de la primera jornada estuvo mucho más centrado y con anticipación en balones divididos. Tuvo su cuota de participación en el gol sevillista GUDELJ SUSPENSO Perdido totalmente en el centro del campo. A veces le tocó dar salida al balón y se encontró muy solo AGOUMÉ SUSPENSO Sin encontrar el pase a los compañeros de ataque y sin aprovechar tampoco un pase de Lukebakio en el que se estorbó con Akor en el remate VARGAS SUSPENSO Al partir por dentro en el dibujo inicial le costó mucho más encontrarse y generar peligro. Fue el primer sustituido. Todavía no está al cien por cien LUKEBAKIO SUSPENSO Si el Sevilla se imagina un equipo sin Lukebakio hoy lo ha experimentado con todo lujo de detalles. Apenas un centro al empezar y después desapareció EJUKE SUSPENSO Los regates ante un muro no tienen el efecto deseado y tampoco tiene otros recursos para dejar rivales atrás AKOR ADAMS SUSPENSO No empezó mal bajando balones para buscar a Lukebakio. Con el paso de los minutos, ni encontró al belga ni tampoco la portería PEQUE APROBADO Trató de llevar el balón al área lo más rápido posible aunque a veces el ímpetu terminó en acciones de precipitación ISAAC APROBADO Un remate con intención que dio en el palo. Media hora para generar más que en muchos momentos del año pasado PEDROSA SIN CALIFICAR Salió para el descuento ALMEYDA SUSPENSO Es pronto pero esto no deja de ser fútbol. Cero de seis y sensaciones inquietantes

