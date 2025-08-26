Sevilla - Getafe, las notas de los jugadores: Juanlu tuvo que hacer de Lukebakio
Segunda derrota del equipo sevillista en el campeonato
El Sevilla sigue sin puntuar y este lunes ha perdido su segundo partido de la temporada. Liso adelantó al Getafe en el marcador al cuarto de hora y al filo del descanso llegó el 1-1 con el gol en propia portería de Iglesias tras ... un medido centro de Juanlu. Sin embargo, al poco de comenzar el segundo tiempo llegó el que sería definitivo 1-2 cuando de nuevo Liso vio portería.
ASÍ JUGARON
NYLAND
APROBADO
Poco que hacer en los goles y evitó en apenas un par de segundos una doble ocasión del Getafe. Poco fiable con los pies
JUANLU
BIEN
Se hizo con la banda derecha y asumió el rol que correspondía a Lukebakio. El 85 por ciento del gol del Sevilla fue suyo.
CASTRÍN
APROBADO
Se fajó con Uche y le ganó algunos balones divididos, que no es poco. Encima se convirtió en un delantero más gracias a sus remates de cabeza
KIKE SALAS
SUSPENSO
Con diferencia, el que menos se enteró de la película durante toda la noche. Con despejes al centro que generaron más de un susto al equipo
CARMONA
APROBADO
A diferencia de la primera jornada estuvo mucho más centrado y con anticipación en balones divididos. Tuvo su cuota de participación en el gol sevillista
GUDELJ
SUSPENSO
Perdido totalmente en el centro del campo. A veces le tocó dar salida al balón y se encontró muy solo
AGOUMÉ
SUSPENSO
Sin encontrar el pase a los compañeros de ataque y sin aprovechar tampoco un pase de Lukebakio en el que se estorbó con Akor en el remate
VARGAS
SUSPENSO
Al partir por dentro en el dibujo inicial le costó mucho más encontrarse y generar peligro. Fue el primer sustituido. Todavía no está al cien por cien
LUKEBAKIO
SUSPENSO
Si el Sevilla se imagina un equipo sin Lukebakio hoy lo ha experimentado con todo lujo de detalles. Apenas un centro al empezar y después desapareció
EJUKE
SUSPENSO
Los regates ante un muro no tienen el efecto deseado y tampoco tiene otros recursos para dejar rivales atrás
AKOR ADAMS
SUSPENSO
No empezó mal bajando balones para buscar a Lukebakio. Con el paso de los minutos, ni encontró al belga ni tampoco la portería
PEQUE
APROBADO
Trató de llevar el balón al área lo más rápido posible aunque a veces el ímpetu terminó en acciones de precipitación
ISAAC
APROBADO
Un remate con intención que dio en el palo. Media hora para generar más que en muchos momentos del año pasado
PEDROSA
SIN CALIFICAR
Salió para el descuento
ALMEYDA
SUSPENSO
Es pronto pero esto no deja de ser fútbol. Cero de seis y sensaciones inquietantes
