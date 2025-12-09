Suscríbete a
Manuel Carrasco ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla en 2026: fechas y entradas

Sevilla FC: Castrín reclama más oportunidades de Almeyda, incluso en el perfil izquierdo de la defensa

El central gallego volvió a demostrar en Mestalla que se puede contar con él para la línea defensiva, sin importar el esquema o la posición de la que parta

El Alavés, rival del Sevilla FC en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Andrés Castrín trata de robarle la pelota a Luis Rioja
Alberto Fernández

El empate del Sevilla en Mestalla dejó varias lecturas relevantes de cara a los próximos partidos de los pupilos de Matías Almeyda. Para empezar, los jugadores se sienten más seguros con una línea de tres centrales en defensa, pese a que eso ... condiciones el número de jugadores que pueden sumarse al ataque. Salvo en el tramo final, además del gol local, los sevillistas apenas permitieron acercamientos peligrosos del Valencia, con un orden que se echaba en falta. Al final, un error por no ser contundente en el despeje de Alexis permitió una segunda jugada con final conocido.

