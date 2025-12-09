Sevilla FC: Castrín reclama más oportunidades de Almeyda, incluso en el perfil izquierdo de la defensa

El empate del Sevilla en Mestalla dejó varias lecturas relevantes de cara a los próximos partidos de los pupilos de Matías Almeyda. Para empezar, los jugadores se sienten más seguros con una línea de tres centrales en defensa, pese a que eso ... condiciones el número de jugadores que pueden sumarse al ataque. Salvo en el tramo final, además del gol local, los sevillistas apenas permitieron acercamientos peligrosos del Valencia, con un orden que se echaba en falta. Al final, un error por no ser contundente en el despeje de Alexis permitió una segunda jugada con final conocido.

Jugadores como Gudelj, discutidos todo el curso, más todavía cuando juega de mediocentro, acertó en todos los despejes menos en el último, cuando Hugo Duro le ganó la posición dentro del área para fusilar a Vlachodimos. No fue un gol imputable al serbio, pero volvía a aparecer en una foto demasiadas veces vista. Y dentro de las lecturas donde el vaso se vio medio lleno, se puede apreciar cómo el entrenador cuenta con hombres de la unidad B que pueden dar el salto al primer equipo sin que la inactividad deje huella.

Andrés Castrín ha sido un parche en momentos donde apenas podía alinear defensas, como en el inicio de Liga, donde formó pareja con Kike Salas. Tras muchos partidos desaparecido, el gallego ha jugado en las dos últimas salidas contra Espanyol y Valencia. En ambas se mereció más y en todas tuvo un papel destacado el defensor. Sobre todo se le notó concentrado y contundente en Valencia, pese a tener que jugar en el perfil izquierdo de la defensa de tres pese a ser diestro.

Castrín no acusó el cambio de posición y mostró esas buenas maneras de central que se anticipa y gana duelos que ya había mostrado en los primeros meses del curso. Diez despejes y siete recuperaciones fueron su hoja de servicio. Además, tuvo soltura para sacar el balón jugado en largo a pesar de golpear con la pierna menos buena. Seguridad y buena planta. A la espera de que se recuperen Marcao y Kike Salas, otra solución defensiva para el técnico del Sevilla.