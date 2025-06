Sevilla FC: Una campaña de abonos con poco que vender

Las pasiones indomables son difíciles de explicar. Impulsivas, incontrolables, poco razonables... un concepto que casa muy bien con el aficionado al fútbol, pero que, como eslogan para una campaña de abonos, ha dejado frío al personal. Bien es cierto que hay que sentir una ... pasión indomable para abonarse otro año, con la que está cayendo, al fútbol que hasta ahora se está proponiendo en Nervión.

Más aún, cuando el Sevilla FC ha dado a conocer su nueva campaña de abonados, que arrancó ayer y finalizará el 3 de julio, en la que mantiene los precios de hace dos años, cuando el equipo disputaba la Champions League. Si bien es cierto que para asistir a los partidos europeos había que pagar un plus (el abono total), el coste base en liga del carné sevillista es el mismo hoy que cuando el equipo se encontraba en la élite.

Es decir, un adulto que quiera renovar en la grada de Preferencia tendrá que abonar entre 655 y 1160 euros (en función de dónde se encuentre su asiento). Mientras que Gol Sur y Gol Norte son las zonas más económicas para renovar, puesto que los precios oscilan entre los 335 y los 370 euros para un adulto. Por su parte, el abono en la grada de Fondo tendrá un coste de entre 390 y 735 euros. Eso sí, un año más, se podrá financiar el abono a través de las entidades bancarias concertadas. De esta forma, se busca que el gasto sea menos gravoso para el socio y distribuyendo el pago en plazos.

Precio de los abonos del Sevilla FC de la temporada 2025-2026 Cifras en euros / Menores = menores de 16 años PREFERENCIA FONDO Menores*/ especial Menores/ especial GRADA BAJA GRADA BAJA Adultos Adultos P11 - P12 F11-F12 935 425 540 270 P14-P15-P16 F13-F14 880 395 465 235 P20-P21-P22 F21-F22 1.160 500 735 350 P23-P24 F23-F24 955 425 635 310 Menores/ especial Menores/ especial GRADA ALTA GRADA ALTA Adultos Adultos F31-F32 P33-P34 610 305 960 415 P35 F33-F34-F35-F36 880 385 485 265 P40-P41-P42 F40-F41-F42 800 350 485 250 P43-P44 F43-F44 655 300 390 210 P21-P22 1.325 --- GOL NORTE GOL SUR Menores/ especial Menores/ especial GRADA BAJA GRADA BAJA Adultos Adultos N11 a N16 S11 a S16 335 200 335 200 N20 a N24 S20 a S24 335 200 335 200 Menores/ especial Menores/ especial GRADA ALTA GRADA ALTA Adultos Adultos N31 a N38 S31 a S37 370 225 370 225 S40 a S45 N40 a N46 335 200 335 200 PACKS FAMILIARES PREFERENCIA FONDO GRADA BAJA Menores GRADA BAJA Menores Adultos Adultos P11 - P12 705 315 F11-F12 540 270 P14-P15-P16 660 300 F13-F14 465 235 P20-P21-P22 835 380 F21-F22 735 350 P23-P24 705 315 F23-F24 635 310 GRADA BAJA Menores Adultos GRADA ALTA Menores Adultos P33-P34 685 310 F31-F32 610 305 P35 650 295 F33-F34-F35-F36 485 265 P40-P41-P42 570 265 F40-F41-F42 485 250 P43-P44 490 225 F43-F44 390 210 Movilidad reducidad (grada baja) Mayores de 70 años (grada baja) Socios no abonados ROJO BLANCO FONDO F21-F22 PREFER. P11-P12 320 475 Adultos Menores 21 Menores 5 Categoría única 89 55 50 25 F23-F34 P14-P15-P16 280 400 P24 370 PREFER. Fuente: Sevilla FC / Gráfico: ABC SEVILLA Precio de los abonos del Sevilla FC de la temporada 2025-2026 Cifras en euros / Menores = menores de 16 años PREFERENCIA Menores*/ especial GRADA BAJA Adultos P11 - P12 935 425 P14-P15-P16 880 395 P20-P21-P22 1.160 500 P23-P24 955 425 Menores/ especial GRADA ALTA Adultos P33-P34 960 415 P35 880 385 P40-P41-P42 800 350 P43-P44 655 300 P21-P22 1.325 --- FONDO Menores/ especial GRADA BAJA Adultos F11-F12 540 270 F13-F14 465 235 F21-F22 735 350 F23-F24 635 310 Menores/ especial GRADA ALTA Adultos F31-F32 610 305 F33-F34-F35-F36 485 265 F40-F41-F42 485 250 F43-F44 390 210 GOL NORTE Menores/ especial GRADA BAJA Adultos N11 a N16 335 200 N20 a N24 335 200 Menores/ especial GRADA ALTA Adultos N31 a N38 370 225 N40 a N46 335 200 GOL SUR Menores/ especial GRADA BAJA Adultos S11 a S16 335 200 S20 a S24 335 200 Menores/ especial GRADA ALTA Adultos S31 a S37 370 225 S40 a S45 335 200 PACKS FAMILIARES PREFERENCIA GRADA BAJA Menores Adultos P11 - P12 705 315 P14-P15-P16 660 300 P20-P21-P22 835 380 P23-P24 705 315 GRADA ALTA Menores Adultos P33-P34 685 310 P35 650 295 P40-P41-P42 570 265 P43-P44 490 225 FONDO GRADA BAJA Menores Adultos F11-F12 540 270 F13-F14 465 235 F21-F22 735 350 F23-F24 635 310 GRADA BAJA Menores Adultos F31-F32 610 305 F33-F34-F35-F36 485 265 F40-F41-F42 485 250 F43-F44 390 210 FONDO F21-F22 320 Movilidad reducidad F23-F34 280 (Grada baja) PREFER. P24 370 PREFER. P11-P12 475 Mayores de 70 años P14-P15-P16 400 (Grada baja) ROJO BLANCO Socios no abonados Adultos Menores 21 Menores 5 Categoría única 89 55 50 25 Fuente: Sevilla FC / Gráfico: ABC SEVILLA

El club apela a la subida del IPC y al aumento de los servicios para justificar que los precios se mantengan y no bajen esta temporada 2025-26. Entienden que, con el aumento del nivel de vida, mantener estas cantidades y ofrecer más prestaciones es parecido a bajarlos. Todo es relativo. Quizá el Sevilla hubiera tenido argumentos más fuertes de cara al lanzamiento de esta campaña si ya hubiera presentado formalmente su nuevo proyecto, algo que a día de hoy no ha ocurrido.

Tras cosechar los peores resultados del siglo XXI la pasada temporada, la entidad sevillista ha decidido volver a zarandear el avispero con un nuevo director deportivo y la contratación de otro entrenador. Antonio Cordón llegó hace dos semanas para coger el relevo de Víctor Orta, y ha elegido a Matías Almeyda para que sea el encargado de hacer funcionar al equipo y evitar que se repita otro año más de debacle deportiva.

No obstante, ninguno de los dos ha sido aún presentado en sociedad, como tampoco ningún dirigente sevillista ha ofrecido públicamente explicaciones sobre la hoja de ruta que se ha decidido seguir. Algo que el sevillismo espera que se haga, aunque le hubiera gustado escuchar los argumentos antes de renovar para conocer a qué barco se va a subir.

Verano de estabilización

Si bien Cordón tendrá que seguir recortando en gasto salarial, el grosso de este trabajo ya se ha hecho y el Sevilla es consciente de que tiene que hacer un esfuerzo para frenar la sangría de resultados. El objetivo de la campaña será no sufrir por la permanencia y recuperar el fortín del Sánchez-Pizjuán. Para ello, además de intentar calmar a la masa social, el Sevilla buscará eliminar el absentismo en los días de partido.

El año pasado, una media del 14% de los abonados con asiento no asistió a los partidos. Una cifra superior a la de la anterior campaña, puesto que se ha pasado de 4000 a 5500 socios que no acuden a los duelos celebrados en casa. Para paliar con esta situación, el club penalizará a los abonados bonificados (que son los que más se ausentan) que no asistan, cedan o vendan su asiento en 14 de los 19 partidos que se disputan en el curso. Un primer paso experimental, aunque no se descarta que el año que viene las medidas se diversifiquen y toquen al resto de los socios. Se persigue un Sánchez-Pizjuán lleno, que empuje y anime al nuevo Sevilla en su andadura por la 25-26.

Para promover esto, la entidad sevillista ha habilitado una nueva opción: la venta de la localidad a un tercero. El socio abonado podrá poner en venta su asiento cada partido al 50% del precio para público general. Eso sí, lo que abone el comprador no irá para el socio, sino para las arcas del club.

Fechas de la renovación

Respecto a los plazos de renovación, el Sevilla ha recogido el guante con respecto al año pasado, en el que se criticó que el plazo se cerraba a finales de junio y había familias que no tenían a su disposición aún la paga extra de verano. De esta forma, el club ha establecido tres semanas para que todos los socios puedan renovar su carné.

Concretamente, se podrá solicitar dicho trámite entre el 16 de junio y el 3 de julio hasta las 23.59 horas. Una vez finalizado este periodo, se establecerá entre el 7 y el 9 de julio el plazo para que los abonados con asiento puedan solicitar un cambio de localidad. Por último, del 11 al 14 de julio, el Sevilla abrirá el plazo para la solicitud de nuevas altas.

Nuevos servicios

Una de las principales novedades de la campaña es la creación de Sevilla FC +, la plataforma audiovisual del club. Una OTT para disfrutar de todos los contenidos de los medios oficiales bajo demanda y en directo. De hecho, Sevilla FC + ofrecerá todos los partidos de pretemporada del primer equipo. Todos los socios tendrán incluida la suscripción para la próxima temporada y por tanto, tendrán acceso a la totalidad de los contenidos premium de la plataforma. Por el momento, este canal sólo cuenta con contenido gratuito, pero mañana miércoles se irá incluyendo material por suscripción, siendo la joya de la corona el documental dedicado a Jesús Navas.

Otro servicio nuevo es el envío gratuito del carné físico al domicilio del abonado. El Sevilla enviará los carnés a sus socios a coste cero a la dirección que la persona tenga registrada en su portal del abonado. No se podrá recoger en el estadio. Los socios rojos y blancos sólo dispondrán del carné digital, aunque sí podrán solicitar el físico con un coste adicional.