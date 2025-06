El Sevilla FC cambia de rumbo: Cordón por Orta

Cuando en fútbol no funcionan las cosas, lo habitual es realizar el clásico cambio de cromos. Una ficha por otra, reconociendo el error en la primera de las decisiones, sobre todo si conlleva un despido de por medio con una persona en la que confiaste ... plenamente y, en vista de los resultados, debes prescindir de ella, con el habitual finiquito encima de la mesa. Lo normal es que se trate de un asunto de entrenadores, donde en el Sevilla FC tienen una dilatada experiencia en cuanto a despidos en las últimas temporadas. Se han acostumbrado a quemar técnicos con una facilidad pasmosa. Buscando el éxito mediante el cambio. No ha funcionado. Y por esto mismo se ha cambiado de idea. Ahora el paradigma en el Sánchez-Pizjuán es el de buscar un proyecto más asentado y tranquilo, huyendo del cortoplacismo y pensando que se deben sentar las bases de algo duradero. No ha sido posible con la actual directiva hasta la fecha. Los resultados marcan siempre.

Y para ese proyecto que no dependa exclusivamente y simplemente de lo que ocurra con la pelota, el Sevilla ha decidido que Víctor Orta debía dar un paso al lado. Tras varios días donde no le comunicaron nada, dejándole trabajar como si tal cosa mientras negociaban con el que será su sustituto, Antonio Cordón, el madrileño fue llamado a capítulo por la mañana al estadio para comunicarle la decisión del consejo de administración, quien se había reunido la tarde antes, justo en la previa de la presentación del documental a Jesús Navas, para escenificar el acuerdo total de su despido. Ni de eso se había enterado un Orta que, a través de la prensa, ha vivido su adiós en diferido. Desde el Sevilla, pese a estos hechos, se habla de que Víctor se ha portado como un señor en el adiós, pese al dolor que le ha supuesto abandonar el club un año antes de que su contrato llegase a su final. Se veía tocado, no totalmente hundido. El Sevilla, por una vez, no tendrá que rascarse el bolsillo con un terrible dolor. Por contrato, el adiós de Víctor Orta estaba estipulado con un despido del 20% de la ficha anual, una cifra que puede alcanzar la entidad pese a sus evidentes problemas financieros. Evidentemente, en la nota oficial del club también se aludía al adiós de los dos colaboradores directos del director deportivo: Gaby Ruiz y Alberto Cordero. Dos salidas que dejan el camino libre para la nueva contratación de Antonio Cordón, quien llegará para darle un giro total a la estructura deportiva. Una nueva dirección Y es que Antonio Cordón no llegará a Nervión con una solución mágica debajo del brazo. No la tiene. Pero le van los restos complejos. Son parte del aliciente de su carrera. Prefiere proyectos tocados por el destino que reemplazos complejos por las exigencias deportivas que conllevan los clubes que se le ofrecen. De hecho, tuvo la oportunidad de suplir a Monchi en su primer adiós a la Roma. En ese momento no se llegó a un acuerdo. Era otro tipo de Sevilla. Con distintas aspiraciones. Más poderosas. A Cordón le atrae todo de la ciudad de Sevilla. Pasó una larga época como director deportivo del Betis y se hizo a la ciudad y sus costumbres, por lo que el destino para vivir le parece inmejorable. También cogió a un Betis con dudas, en lo económico y deportivo. Se le pedía estabilidad desde la prudencia económica y logró que la entidad diese un salto en ese sentido. Las mismas recetas que ahora deberá imponer en un Sevilla que debe sacar como sea resultados deportivos y económicos positivos en los siguientes meses, para que la situación social no se siga agravando, además de ir solventando esa dura papeleta económica, con préstamos, salarios altísimos y casi insoportables para los ingresos actuales, además de conseguir un equipo que sufra lo menos posible en Primera división. La tarea no será sencilla. Ni mucho menos. Sólo el simple hecho de acceder a embarcarse en un proyecto que puede saltar por los aires en cualquier momento no sólo demuestran el arrojo del director deportivo extremeño, sino cierto nivel de convencimiento de que sabe salir airoso de situaciones complejas, donde se le pide calma, sosiego y soluciones imaginativas a la falta de dinero en la contratación de futbolistas. Como ocurrió con Orta y con otros directores deportivos, Antonio Cordón también trae un mínimo equipo de trabajo para que le ayuden a desembarcar en el que será su nuevo club para los próximos tres años, con el 2028 muy lejos aún en el calendario de los sevillistas, momento para el que la entidad tiene marcado -incluso un año antes- el equilibrio de los ingresos y los gastos, pudiendo comenzar a crecer a partir del equilibrio presupuestario. Una tarea que comenzó Víctor Orta hace dos años. Redujo casi a la mitad la masa salarial de una plantilla de Champions. Lo que le encomendaron. Cordón toma el relevo con un encargo similar. El Sevilla cambia de rumbo. De Orta a Cordón. Sin solución de continuidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión