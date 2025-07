Sevilla - Birmingham City: el primer test de Almeyda se salda con traspié ante un Segunda inglés (1-3)

Tras apenas una semana de entrenamientos, el Sevilla de Almeyda se probó en su primer test de la pretemporada ante el Birmingham City, equipo recién ascendido a la segunda división inglesa que logró imponerse a los de Nervión en el Estadio Algarve de Faro por 1-3 con demasiada facilidad y goles de Keshi Andserson, Klarer y Marc Leonard. Sólo el canterano Nico Guillén fue capaz de anotar para el Sevilla. Es sólo la primera prueba, queda un mundo de mercado por delante y el equipo seguramente se parecerá bien poco a lo que se vio este sábado en tierras lusas, pero, lógicamente, no dar pasos en positivo traslada cierta inquietud a una entidad hastiada de problemas y ávida de enderezar cuanto antes el rumbo.

Tan cierto es que el Sevilla afrontó el choque plagado de futbolistas jóvenes y de otros tantos con el cartel insalvable de descartes como que ambas trabas no pueden servir, en absoluto, de excusa para la lamentable imagen que dio el equipo, sobre todo en la primera mitad. Ya se verá si Almeyda en bueno, mejor o peor. Pero lo que está claro es que el argentino no va a hacer milagros. Más vale que la cúpula sevillista busque los recursos donde sea, meta el bisturí en el vestuario y traiga los fichajes que hagan falta de manera urgente porque el panorama, por mucho que faltaran piezas importantes o que el rival saliera con un bloque más granado y un único canterano (Betteka), asusta a las primeras de cambio. Tembleque nada agradable después de dos cursos en los que se ha coqueteado con la tragedia deportiva. No menos verdad es que estos amistosos valen de bien poco para hacer valoraciones contundentes. Eso sí, inquieta que hay algo que no cambia: lo mucho que le cuesta ganar un partido al Sevilla.

Lo mejorcito debía ser la línea de tres cuartos que alineó de inicio Almeyda con Ejuke cambiado a la derecha, Rubén Vargas por la izquierda y Alfon fuera de sitio también, por el centro. El nuevo fichaje debutó con más ganas que éxito. Rinde mejor al costado el ex del Celta. Probaturas. Les costó generar ofensivamente ante un rival teóricamente inferior.

En los primeros compases, parecía que el Sevilla llevaría el peso del partido, dominando el esférico y exhibiendo sin él esa presión alta como concepto prevalente de Almeyda. Todo se volatilizó inmediatamente. A los 10 minutos Keshi Andserson marcó en la primera llegada que tuvo el Birmingham. El extremo inglés ganó el pasillo central demasiado fácil ante la falta de contundencia de los zagueros sevillistas e instaló el 0-1 en Faro. Carmona y Kike Salas, rematamente mal al cierre. La defensa sevillista no es de recibo, rematan con excesiva facilidad los adversarios, un mal que no cambia. De momento.

Antes de la media hora, el Birmingham hizo el 0-2 en otra acción dantesca de la zaga nervionense. Tras un saque de esquina defendido de manera circense por los de Almeyda, el balón suelto en el área lo recogió Christoph Klarer para impulsarlo al fondo de las mallas totalmente a placer y en medio de al menos media docena de jugadores del Sevilla que parecieron estatuas en los dominios de Álvaro Fernández. La defensa del córner fue horrible en todos los sentidos. Pudo haber falta sobre el portero sevillista, pero Álvaro debió salir mucho más fuerte en su parcela. Mucho más. Tampoco lo ayudó ni uno solo de sus zagueros, más culpables en la acción que el propio guardameta.

Vargas pudo acortar distancias pero el marcador ya no se movió antes del intermedio. En la segunda parte, Almeyda rotó el once y mejoró algo la situación... poquito. Uno de los que más ganas le puso fue Idumbo, con un balón a la madera. Rafa Mir también tuvo la suya. Pero el único que marcó para el Sevilla fue un chaval de la casa de 17 años. Nico Guillén fue bien a la presión, aprovechó el regalo del meta inglés y definió a la perfección para el 1-2 a un cuarto de hora del final. Lejos de empatar, el Sevilla acabaría hincando las rodillas del todo. Marc Leonard, de falta directa, convirtió el 1-3 para el Birmingham City con un lanzamiento ante el que no estuvo afortunado Alberto Flores, el meta sevillista de la segunda parte. Mucho trabajo por delante para Almeyda... y para Antonio Cordón.

FICHA DEL ENCUENTRO

1. SEVILLA FC: Álvaro Fernández; Carmona, Ramón Mtnez., Kike Salas, Oso; Rivera, M. Bueno; Ejuke, Alfon, Vargas; Isaac. También jugaron: Alberto Flores, Castrín, Marcao, Pedrosa, Lulo, Guillén, Collado, Januzaj, Idumbo, Peque y Rafa Mir.

3. BIRMINGHAM CITY FC: Allsop; Laird, Cochrane, Klarer, Neumann; Seung Ho, Iwata, Anderson,, Willumsson; Betteka y Stansfield. También jugaron: Beadle, Gardner-Hickman, Burrell, Bielik, Chang, Doyle, Leonard, Hall, Dykes, Bateman, May, Osayi-Samuel.

GOLES: 0-1 Anderson, minuto 10. 0-2 Klarer, minuto 25. 1-2 Nico Guillén, minuto 75. 1-3 Leonard, minuto 88.