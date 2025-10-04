El Sevilla Atlético se lleva un trabajado punto de su visita al Real Murcia (1-1)

No pudo encontrar el filial sevillista la primera victoria a domicilio de la temporada en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Los de Galván, en un intenso partido y sin arrugarse ante los cerca de 14.000 aficionados locales que poblaron las gradas, se adelantaron en la primera mitad con un tanto de Miguel Sierra. Sin embargo, tras el descanso, el brasileño Joao Palmberg igualó para el Real Murcia instalando en el electrónico el 1-1 que a la postre sería definitivo. El Sevilla Atlético suma en un gran escenario en el que demostró garra, aunque el punto no le permite despegarse de la parte comprometida de la clasificación en el Grupo 2 de Primera RFEF. 5 puntos en 6 partidos. Queda un mundo por delante.

La primera parte dejó opciones para ambos conjuntos sobre el tapete del Enrique Roca. Tras un buen inicio de los locales, quienes firmaron la primera llegada de peligro con un golpeo de Moyita desde el balcón del área que no encontraba portería, el Sevilla Atlético dio un paso hacia adelante después de que Álex Costa estrellase en el travesaño un grandísimo remate de cabeza que terminaba botando sobre la línea de gol. Encerró el filial en su área a un Real Murcia que de nuevo imponía su juego tras la media hora, encadenando tres llegadas de peligro sin lograr el primer gol.

Tuvo Álex Costa de nuevo en sus botas la posibilidad de adelantar a bocajarro a un Sevilla Atlético que terminaba por encontrar su premio tras una acción combinativa entre Raihani, Miguel y un Miguel Sierra que aprovechaba una gran asistencia del alemán para firmar, llegando desde atrás en el área chica, el 0-1 en el tramo final.

Ya en el segundo tiempo, Alberto Flores evitaba el empate del Real Murcia ganándole el mano a mano a Real en una acción que sería a la postre invalidada por fuera de juego. Se cumplía la hora de partido cuando Palmberg aprovechaba un balón suelto en el área para igualar la contienda con un golpeo ante el que nada podía hacer Alberto Flores. Metieron una marcha más los pupilos de Joseba Etxeberria en el tramo final de la segunda mitad. Pudo Pedro Benito encontrar el gol con un disparo repelido en última instancia por Sergio Martínez. La réplica hispalense sería de Pablo Rivera, quien probaba desde fuera del área con un disparo raso cruzado que se marchaba desviado por poco. Con todo abierto, Alberto Flores volaba bajo palos para evitar con una gran estirada el que hubiera sido el segundo tanto de Palmberg. Debutaba José Antonio Bozada con el filial sevillista en los últimos minutos de un partido en el que Real Murcia y Sevilla Atlético se repartían los puntos.

FICHA DEL PARTIDO:

Real Murcia: Diego Piñeiro; Jorge Mier, Alberto González, Andrés Carmona; David Vicente (Pedro León 78'), Moyita (Isi Gómez 86'), Sekou, Juan Carlos Real (Joao Palmberg 54'), Cristo Romero (Cadorini 86'); David Flakus y Ekain Zenitagotia (Pedro Benito 54').

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Jorge Moreno, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Nico Guillén (Edu Altozano 72'), Rivera; Miguel Kpebane (Collado 46'), Abde Raihani (Ibra Sow 72'), Sierra; y Álex Costa (Jalade 84').

Árbitro: David López Jiménez (C. Catalán). Amonestó a los locales Moyita y Alberto González, y al sevillista Iker Muñoz.

Goles: 0-1, m. 39: Miguel Sierra; 1-1, m. 59: Palmberg.

Estadio: Enrique Roca de Murcia. 13.701 espectadores.