El Sevilla alcanza los 56.000 socios

El club anuncia que alcanza este hito histórico agradeciendo el apoyo a la afición pese al momento delicado que atraviesa la entidad

Del Nido Carrasco frena su propio salto al vacío: el nuevo proyecto funciona

Los jugadores del Sevilla celebran la victoria ante el Barcelona
Los jugadores del Sevilla celebran la victoria ante el Barcelona Raúl Doblado
Nacho Pérez

El Sevilla celebra este martes que el club ha alcanzado los 56.000 socios, cifra histórica para la entidad que acumula 38.698 abonados con asientos (máximo que permite el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán) y más de 17.000 socios de otras modalidades.

