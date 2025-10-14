El Sevilla alcanza los 56.000 socios

El Sevilla celebra este martes que el club ha alcanzado los 56.000 socios, cifra histórica para la entidad que acumula 38.698 abonados con asientos (máximo que permite el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán) y más de 17.000 socios de otras modalidades.

El Sevilla recuerda que ya el pasado curso, uno de los más difíciles de toda la historia reciente, alcanzó el récord con 55.000 socios, y que ahora ya ha sobrepasado esta cifra con la posibilidad de que se siga ampliando conforme vaya avanzando la temporada 25-26. El club establece dos tipos de carnés de socios para sus aficionados, el de «socio rojo» y el de «socio blanco» que, si bien no otorgan derecho a tener asiento en el estadio, sí que conceden otras ventajas.

En los primeros cuatro enfrentamientos que el Sevilla ha disputado como local esta temporada, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha tenido los siguientes registros de asistencia: 36.697 espectadores ante el Getafe, 37.331 ante el Elche, 38.145 frente al Villarreal y 41.040 ante el Barcelona.

El Sevilla presentó el anteproyecto del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán que se espera que tenga una capacidad para alrededor de 55.000 espectadores dando así cabida a más aficionados sevillistas que no pueden optar a ocupar un asiento en las gradas del coliseo nervionense.