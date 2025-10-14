El Sevilla alcanza los 56.000 socios

El Sevilla recuerda que ya el pasado curso, uno de los más difíciles de toda la historia reciente, alcanzó el récord con 55.000 socios, y que ahora ya ha sobrepasado esta cifra con la posibilidad de que se siga ampliando conforme vaya avanzando la temporada 25-26. El club establece dos tipos de carnés de socios para sus aficionados, el de «socio rojo» y el de «socio blanco» que, si bien no otorgan derecho a tener asiento en el estadio, sí que conceden otras ventajas.
En los primeros cuatro enfrentamientos que el Sevilla ha disputado como local esta temporada, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha tenido los siguientes registros de asistencia: 36.697 espectadores ante el Getafe, 37.331 ante el Elche, 38.145 frente al Villarreal y 41.040 ante el Barcelona.
El Sevilla presentó el anteproyecto del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán que se espera que tenga una capacidad para alrededor de 55.000 espectadores dando así cabida a más aficionados sevillistas que no pueden optar a ocupar un asiento en las gradas del coliseo nervionense.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete