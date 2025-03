Sevilla - Valladolid: resumen, resultado y goles (1-1)

Sevilla y Valladolid firmaron tablas en el partido correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Santander. El primer tanto sevillista, obra de Ocampos de penalti, fue igualado al final del partido por una volea inapelable de Fran Carnero, que fue el precio al planteamiento conservador del conjunto nervionense una vez se puso por delante en el primer tiempo.

Iniciaron los de Lopetegui el partido ante el Valladolid dominando la posesión, buscando llegar con rapidez al área defendida por Masip. Por su parte, los de Sergio González se limitaron a correr detrás del balón, aprovechando las contras y viendo cómo los locales llevaban el peso del partido. Tan solo le faltó una mayor claridad de cara a puerta al Sevilla para marcharse al descanso con varios goles más de ventaja, pues fue dueño y señor del partido en estos 45 minutos.

Con un par de faltas botadas por Rakitic ya dejaban ver los sevillistas sus intenciones. Antes de transcurrir el primer cuarto de hora, Ocampos dio el primer aviso a los pucelanos con una vaselina que se estrelló en el palo, tras recibir un gran pase en profundidad del centrocampista croata. A los 20 minutos de partido, una nueva falta favorable a los sevillistas. En esta ocasión, fue Suso el lanzador, aunque su disparo fue directo a los brazos del guardameta del Valladolid. El Sevilla no cesaba en su empeño de hacer gol ante un Valladolid que se veía en serios apuros.

Tuvieron que esperar los de Nervión a que se cumpliera la primera media hora de partido para anotar su gol. Un balón centrado desde la derecha propició que En-Nesyri cabeceara y que el balón tocase la mano de Fede San Emeterio, lo que le acabó costando la amarilla y que el árbitro señalase penalti. Desde los once metros, Ocampos batió a Masip y se resarció de la anterior ocasión que lanzó al travesaño.

El Sevilla quería ampliar su ventaja y lo hacía por medio de un Ocampos bastante activo desde la izquierda. Sin embargo, el gol sevillista sirvió para hacer reaccionar a un Valladolid que también quería proponer en este partido. Con este paso adelante de los de Sergio Gonzlález, el encuentro tomó un estado más calmado, rondando los pucelanos poco a poco el área sevillista. Acabaron los de Lopetegui los últimos compases de la primera parte despejando balones en su propia área hasta que el colegiado pitó el final de estos primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, el guión empeoraría para un Sevilla que poco a poco dejaría de dibujarse en el mapa. Marcos André la tendría, de tacón, cuando estaba de espaldas al arco que defendía Bono, pero dio en el palo. Los de Sergio se acrecentaban conforme ganaban protagonismo en el juego y las ocasiones, y los de Julen Lopetegui, pese a los cambios, no consiguieron dar con la tecla para sellar el encuentro antes de que llegase la igualada.

Y es que al borde del final, concretamente en el minuto 87, Raúl Carnero recogía las últimas esperanzas blanquivioletas en forma de volea para colar el gol definitivo del choque, que entró por la escuadra tras un mal rechace de la zaga nervionense. Fue el justo precio que pagó la escuadra sevillista, sobre todo desde el minuto 30, cuando dejó que el Valladolid se hiciese dueño de casi todo lo que acontecía en un encuentro en el que finalmente se repartieron los puntos.

¡Menos de una hora para que arranque el fútbol en Nervión! Jesús Navas llega a tiempo y forma parte del once inicial de Lopetegui.

¡Arranca el fútbol en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán! Ya rueda el balón en este Sevilla - Valladolid de LaLiga Santander. No te pierdas ningún detalle del partido en este directo.

Min. 14 (0-0): ¡¡¡¡Uyyyyy!!!! ¡Vaselina de Ocampos directa al larguero! Soberbia finalización del atacante argentino que se estrelló en la madera tras un buen desmarque. En-Nesyri no llegó a la segunda jugada. Mejor el Sevilla en este arranque.

Min. 22 (0-0): ¡Uy! Vuelve a probar a Masip el Sevilla. Falta botada por Suso, que no logró darle la colocación suficiente para poner en apuros al portero del equipo vallisoletano.

Min. 28 (0-0): ¡Uy! El Valladolid también va a por los tres puntos. El balón le cayó en la frontal a Óscar Plano, que no dudó en efectuar un lanzamiento sobre la meta de Bono. No vio portería.

Min. 45 (1-0): ¡Final de la primera mitad! Jugadores a vestuarios. El Sevilla vence por un gol que no hace justicia a la superioridad blanquirroja mostrada en este primer período, por número de ocasiones. Sigue fallándole la puntería a los de Julen Lopetegui.

Min. 60 (1-0): Tarjeta amarilla para Lucas Ocampos por despejar un balón que ya no estaba en juego.

Min. 72 (1-0): No termina de sellar el partido el Sevilla, al que le cuesta cada vez más hilvanar combinaciones por dentro y por fuera. El Valladolid permanece atento y espera un error nervionense para empatar el duelo.

Min. 77 (1-0): Saque de esquina a favor del Valladolid cuyo balón se paseó por el área de Bono y acabó en el brazo de Jordán. No señaló nada Gil Manzano, que da paso a un nuevo cambio del Sevilla: entra De Jong por Ocampos.