Sevilla - Mallorca: Hoy es el día, con el sevillismo

Hoy es el día. Al calor de su gente. Si el Sevilla FC gana al Mallorca (20.30) será equipo de Liga de Campeones, con dos jornadas de antelación. Un mérito tremendo. Pese a las complicaciones de una temporada extraña, condicionada ... por la terrible losa de las lesiones, el grupo de Lopetegui puede firmar matemáticamente esta tarde su gran objetivo del curso, prioritario para la entidad. Atrás quedarán los nubarrones de los últimos meses de competición y ya habrá tiempo para analizar lo mejorable. Hoy toca cerrar la clasificación y saborear, junto al sevillismo, el buen trabajo que se ha hecho en LaLiga, que es mucho. No hay que postergar más el asunto, ya que la victoria del eterno rival en Mestalla abre una rendija peligrosa por la que el Sevilla FC no debe ni mirar. Mejor acabar hoy, ganar, cerrar esta historia y no verse en la innecesaria agonía de buscar el punto o los dos puntos que faltarían para el objetivo en los dos últimos partidos ante el Atlético y el Athletic. Detrás de la camiseta del Mallorca, está ese logro de enorme valor: meterse por tercer año consecutivo en la máxima competición continental, por primera vez en la historia del club vía liga.

El juego desarrollado en esta última fase del curso, y particularmente el que se vio en las dos pasadas jornadas, con empate en casa ante el Cádiz (1-1) y otra agónica igualada en la prolongación del partido disputado el domingo en Villarreal (1-1), no ha hecho sino acrecentar el enfado y las dudas entre el sevillismo. Hay división clara en torno a la figura del entrenador. Por ello es también importante ganar hoy y hacerlo bien. La reacción de la gente será soberana. Entretanto, a Nervión llega un rival que se juega la vida, que lo tiene que dar todo para mantenerse en la máxima categoría, dirigido por un experto en estas lides como es el mexicano Javier Aguirre, con lo que se prevé un duelo intenso, cargado de presión y con inevitables dosis de ansiedad según vaya transcurriendo la tarde. Lopetegui está pendiente del estado físico de jugadores como Martial, Rekik o Lucas Ocampos. Los dos primeros llevan días incluidos en el trabajo del grupo tras sus dolencias musculares, tratando de alcanzar la condición idónea para competir, mientras que Ocampos, que sí estuvo en la lista de 22 hombres que se desplazaron a Villarreal, fue baja de última hora debido a un proceso vírico. Lopetegui dijo ayer en rueda de prensa que Martial está mejor y que Ocampos aún no se ha podido ejercitar con el grupo, por lo que quería esperar hasta hoy mismo, día del partido, para evaluar a sus futbolistas y tomar decisiones. Son bajas seguras el extremo Suso Fernández y el centrocampista brasileño Fernando Reges, quien no reaparecerá hasta la próxima campaña tras su operación de tobillo. Así las cosas, el once de Lopetegui no diferirá mucho del que presentó hace tres días en La Cerámica, si bien hombres como Erik Lamela, Jesús Navas o incluso Rafa Mir cuentan con opciones de entrar en esa alineación de inicio para refrescar algunas posiciones, teniendo en cuenta que sólo han transcurrido 72 horas del exigente choque en Villarreal. El polvorín del Mallorca El Mallorca, por su parte, comparece en el Sánchez-Pizjuán en el peor momento de la temporada, en zona de descenso tras el doloroso 2-6 encajado ante un rival directo como el Granada. La bochornosa derrota encendió tanto al mallorquinismo que la institución balear, varios jugadores y el técnico, Javier Aguirre, han tenido que salir a la palestra en varias ocasiones para pedir disculpas tras el desastre. Las críticas han sido especialmente duras con el portero Sergio Rico, ex del Sevilla FC y cedido por el PSG al conjunto bermellón en el mercado de invierno. Aguirre tendrá que decidir ahora si lo mantiene entre palos o lo sustituye en Sevilla por el veterano Manolo Reina o el internacional sub 20 Leo Román. En la rueda de prensa previa al choque, el entrenador azteca se limitó a confirmar que hará «cambios», sin entrar en más detalles. Estadio Ramón Sánchez-PIzjuán ABC Ficha de la previa Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Delaney, Joan Jordán; Lamela, Papu Gómez, Tecatito; y En-Nesyri. RCD Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Russo, Valjent, Oliván; Giovanni González, Baba, Salva Sevilla, Kang in Lee; y Muriqi. Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. Hora/TV: 20.30/Gol TV. Noticias relacionadas Lopetegui, sobre su futuro: «Entre el club y yo existe una relación que va más allá de lo que estipula el contrato»

