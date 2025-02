West Ham - Sevilla: Road to Mamaerou

Se ha montao Pepe Castro en el avión rajando de los árbitros y na más bajarse le han preguntao los periodistas ingleses por el partido de hoy y ha dicho, con el acento de Emilio Botín, lo siguiente:

« ... We are mucho preocupatys por el refri de today bicous Medina SingsFar is últimament tomando mu raras desichions. We wont un match tranquilou, que the VAR no la líe too much y que the blood doesn´t come to the river» .

Salía el Sevilla hoy al Jamones Oeste´s Stadium con Augustinsson como principal novedad en el once. El sueco que parece es a esta plantilla lo que un pelirrojo en el Bronx. Los sevillones, a priori, echaban de menos al huevo Acuña desde antes de empezar el partido. Comenzaba el partido con los ingleses apretando más que un bañador en febrero. Lanzaban el primer córner del partido cerradito, al área pequeña, y el salto entre En-Nesyri y Soucek estuvo patrocinado por García Morato (uno con el brazo vendado y el otro con una cinta en la frente). No habíamos llegado al cuarto de hora de partido cuando al pobre delantero marroquí ya lo habían atropellado los dos centrales del equipo inglés. Si lo vendan un poco más puede salir en La Paz el Domingo de Ramos. Si para algo vino Antoñito Martial fue para marcar diferencias en partidos como este. Antes de la media hora, el francés, emocionado por ver que en el recinto ferial están poniendo ya los barrotes de las casetas, se inventó un taconazo para habilitar a Augustinsson en banda. El sueco dio un pase atrás y En-Nesyri disparó para que el portero inglés sacara la manopla del partido. La réplica inglesa vino de parte de Michail Antonio, que es un ropero de caoba. Bono hico una parada milagrosa, de las que nos tiene acostumbrados a hacer, pero dejó el balón muerto en el área pequeña. Menos mal que tenemos un serbio en el equipo, porque qué sería de la vida sin los serbios, porque Gudelj llegó con todo para taponar lo que era el 1 a 0. A cinco minutos del descanso se iba a caer el fortín sevillón. Miguelito Antonio puso un balón al segundo palo para que Soucek, con toa la cara de uno de los monstruos malos de Space Jam, rematara a la red igualando la eliminatoria. No le sentó del todo mal el gol al Sevilla, que se venía arriba con el coraje que le echaba En-Nesyri. El marroquí fue atropellado por tercera vez por un central inglés y luego remató de cabeza un centro de Augustinsson que se fue por poco. Como decía Michael Robinson en los comentarios del PcFútbol, «Pero, ¿Quién movió la portería?». Saltaba el Sevilla al campo en la segunda mitad sabiendo que, si quiere ganar, tenía que hacer gol y el que primero lo intentó fue el West Ham. Bono volvió a ser convertirse en la misma muralla de la Macarena, repeliendo un disparo duro. Yo he parado algunas de esas de pequeño y me ha hundido las muñecas padentro dejándome los brazos como los de un tiranosauro rex. En un partido tan parejo, el Sevilla tenía que aprovechar a jugadores como Tecatito, que está con la flechita para arriba. El mejicano cazaba un balón entre líneas para filtrárselo a En-Nesyri y que este la mande a East Ham. Tratar de pasar este tipo de eliminatorias sin puntería es como mandarle un mensaje privado a Rosalía y esperar que te conteste. No digan Bono, digan Bonísimo. Es un privilegio tener un portero de su categoría porque da puntos. A los 65 minutos de partido podíamos decir, sin temor a equivocarnos, que el Sevilla seguía vivo en la eliminatoria gracias a él. Impresionante doble intervención del cancerbero, que tenía ese halo de divinidad del que sabe que todo lo para. Entre el canguelo y las pocas fuerzas de ambos equipos, los últimos minutos eran parecidos a la calma tensa que se vive en una caseta de distrito: va a haber una bofetá, pero no se sabe quién se la va a llevar. De momento, en estos primeros 90 minutos, ninguno. El partido, a prórroga. Es lo que le faltaba a este equipo, vamos, que van a acabar entrando hasta los del Sevilla División de Honor. Lopetegui, pestañeando como el neón de una venta de carretera, cambiaba a En-Nesyri por Rafa Gomir. Si hay un día en el que mi gomina debía ser clave, tenía que ser este: SAN PATRICO. También salía el revulsivo de estos últimos partidos, Munir. En las botas de estos señores encomendaban los sevillones sus esperanzas de superar esta eliminatoria. En el minuto 100, otra vez Soucek, iba a dar el susto de cabeza. Faltó la picha de un piojo para que el checo hiciera el dos a cero. Tiene mandanga que el jugador que más peligro crea de cabeza sea un nota con una herida en la frente. Será de entrenar con un Mikasa. Lo que yo os diga, el Sevilla iba a acabar con más de un canterano sobre el césped. Lopetegui daba entrada a Luismi, un portuense con moñito en Londres. Óle el arte. Para la segunda parte de la prórroga Jesús Navas dejaba su sitio a Montiel. El Cache es de esos jugadores cancheros que, a pesar de su juventud, se crece ante rivales duros. También daba tiempo para que debutara «el dospueblos »: Carmona, que es del Viso del Alcor. El quíntuple milagro de Bono no fue suficiente para que Yarmolenko aprovechara un rechace para hacer el dos a cero. Demasiado había aguantado un Sevilla que tenía que tirar de recién recuperados y canteranos para mantenerse vivo en la eliminatoria. Menos mal que así nos evitamos los penaltis porque los tirones que podían haber sufrido los futbolistas del Sevilla con los lanzamientos. Un alivio, porque habría habido más bajas que un viernes de feria en un colegio. Además, ya se puede centrar el equipo de Lopetegui en la liga y en recuperar a los ciento veinte jugadores lesionados. Tras la debacle europea yo veo el vaso medio lleno, un pesimista lo verá medio vacío y al Sevilla se le rompería el vaso, directamente. Menos mal que la liga no se juega a eliminatorias. El tuitaso Grande los equipos sevillanos dejando que sus aficiones disfruten tranquilamente de la Semana Santa y la Feria.#ElTuitaso — Vicente el del Canasto (@VCanasto) March 17, 2022 Las calificaciones - El artista: Bono. El barco se hundió hoy, pero este tío sobrevive agarrao a un madero. Aplauso grande. - El fatiga: Soucek. El checo remató de cabeza hasta una lavadora que le tiraron desde el voladizo. Así tiene la chorla, esollaíta , como la rodilla de un niño. - El sieso: Zouma. Al final, nos ha eliminado, el tío sieso. Eso sí, cuando llueve se le encharca la boca. - El tangao: Rafa Gomir. Siendo hoy, 17 de marzo, día de San Patrico, debió haber marcado el gol que nos hubiese clasificado. Estaba escrito, cagonlamá . - El runner: Michail Antonio. Cuando dicen que este muchacho es un Hammer no se refieren a los martillos del escudo del West Ham, sino al coche ese que es un tanque sin pistola. Bueno, la pistola de este también tiene que ser chica. -¿Sacordai de la flor que decían que el Sevilla tenía en el culo? Pues se confirma que esta temporada es una ortiga.

