Luismi Cruz, descaro al servicio de Lopetegui

Luismi Cruz hará la pretemporada con el primer equipo del Sevilla. El portuense disfruta de sus últimos días de descanso siendo consciente de que será uno de los canteranos que tendrá la posibilidad de demostrar todo el talento que atesora ante la mirada de Julen Lopetegui. Ya fue la campaña pasada una temporada en la que el técnico vasco, por mor de la necesidad que marcan las lesiones y otro tipo de problemas, no le quedó otra que tirar de varios canteranos en no pocos momentos del curso pasado, y entre ellos estuvo el extremo, que ha tenido apariciones esporádicas en la última campaña, llegando a jugar con el primer plantel en tres competiciones diferentes, cuatro si se le suma la convocatoria con la UEFA Champions League frente al Salzburgo donde el gaditano no llegó a debutar. En el resto sí lo hizo.

El joven de 21 años arrancó siendo, como venía siendo habitual, titular indiscutible en el Sevilla Atlético que todavía dirigía Paco Gallardo. Tras la destitución del preparador sevillano, Alejandro Acejo también apostó por su rapidez con y sin balón, su uno contra uno y su versatilidad en la línea ofensiva, y Luismi respondió con desequilibrio y desparpajo en los metros finales, algo que le ha llevado a ser el segundo máximo goleador de filial franjirrojo, que se quedó a las puertas de conseguir la salvación en Primera RFEF. Sólo a una diana de Iván Romero, que sumó seis.

El atacante sevillista se mostró atento no sólo a su evolución con el vivero nervionense, sino también a las continuas llamadas que Lopetegui le ha trasladado a lo largo del año, debutando en enero en LaLiga Santander ante el Celta de Vigo, sumando más minutos en la élite frente al Deportivo Alavés y jugando el tramo final de los octavos de final de la UEFA Europa League ante el West Ham ya en marzo, por no hablar de su decisivo concurso invernal en la Copa del Rey ante el Andratx, donde asumió la valentía que les correspondía a otros por veteranía y se atrevió a lanzar uno de los penaltis en la competición copera. Y marcó.

Luismi sumó dianas y más minutos volviendo de nuevo a las órdenes de Alejandro Acejo, pero le pasó factura atender tantos frentes abiertos, razón por la que no pudo jugar ni frente al Nástic de Tarragona ni contra el Linares Deportivo, la gran cita decisiva por la permanencia del Sevilla Atlético, después de que se lesionase muscularmente contra el Barcelona B en un choque en el que su cuerpo dijo basta. Con el dolor físico, y sobre todo emocional de no haber podido ayudar a sus compañeros para evitar el descenso, Luismi ha recuperado la confianza semanas después del gran varapalo y ya se encuentra en perfectas condiciones para asumir el reto de ponérselo difícil al de Asteasu, que tendrá que tirar de varios canteranos en la preparación sevillista debido a que la planificación deportiva, por razón del mercado, va mucho más lenta de lo que inicialmente se esperaba. Ese será el nicho de mercado que intentará aprovechar Luismi Cruz.

El Córdoba, pendiente

Uno de los equipos que no ha pasado por alto el descaro del joven nervionense en su primera temporada de bronce es el Córdoba , que consiguió el ascenso a Primera RFEF, justo la categoría en la que militaba el Sevilla Atlético hace unas semanas. En el medio local Córdoba Deporte aseguran que la dirección deportiva blanquiverde ha puesto su mira en el jugador sevillista, pero este periódico ha podido confirmar que es una aspiración casi imposible de materializarse, a sabiendas de que hay varios conjuntos de mayor categoría, como mínimo, de LaLiga Smartbank que llevan monitorizando desde hace muchos meses a la joven perla sevillista.

La idea de Luismi es y seguirá siendo esperar hasta el último momento al Sevilla, y permanecer atento a cuáles van a ser todos los cambios que se van producir en las próximas fechas en el apartado de salidas, pero los 21 años del joven sub 23 piden confianza y minutos , aunque en el club mantienen estos días una estricta política conservadora que sólo podrán liberar algunos futbolistas como Iván Romero para crecer lejos de Nervión. Aún es pronto para saber si el portuense seguirá los pasos del solanero o dará alguna que otra sorpresa durante la pretemporada con el Sevilla.