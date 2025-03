José Castro: «No hay caso Bono«

El presidente del Sevilla FC , José Castro, ha hablado de la posibilidad de que Bono sustituya a Courtois en la portería del Real Madrid. El meta belga se lesionó este pasado jueves durante el entrenamiento y se rompió el ligamento del cruzado anterior de la rodilla, tendrá que se intervenido quirúrgicamente y se perderá toda la temporada 2023-24. El Real Madrid busca ahora un sustituto para ser el portero titular del equipo y el marroquí está dentro de las quinielas.

Cuestionado por esta situación, Castro ha negado que haya alguna oferta en firme por el guardameta sevillista : «No hay situación. La realidad es que el Sevilla no tiene ninguna oferta o conocimiento del interés de ningún equipo por Bono. No puedo decir más. No hay 'caso Bono' en este momento porque no hay ninguna oferta por él», aseguró el dirigente.

De hecho, Bono ha partido como titular en el once de Mendilibar para el Sevilla - Valencia que se disputa este viernes a partir de las 22.00 horas en el Sánchez-Pizjuán.