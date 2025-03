Sevilla FC - Valencia, en directo: resumen, goles y ruedas de prensa del partido de LaLiga 2023-2024

00:49

José Luis Mendilibar, desde la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán: "No hemos hecho un partido bueno, hemos regalado muchos minutos y nos hemos confundido en cómo jugar. Ellos han hecho fácil el fútbol, que es lo que nos ha costado. Tras robar el balón, lo que buscaban era la profundidad, el ir hacia adelante y nosotros, no. No hemos robado tanto y, cuando lo hemos hecho, hemos dado muchos pases atrás. Mucho balón entre los centrales, que es lo que no me gusta a mí. Primer traspiés. Jugando mal, no jugando bien. Creo que hemos jugado pensando que podíamos ganar sin... No sé. Lo que te dice la cabeza de que vamos a ganar el partido y ya está. Ha ganado el Valencia merecidamente. Nosotros no hemos estado bien en ninguna de las alturas del campo. Ni en defensa defendiendo, ni en el centro del campo con balón ni robando, ni en mitad de campo para arriba haciendo peligro. Si no haces eso en un partido, lo normal es perder"

Los fallos en defensa: "De los detallitos estoy un poco hasta las... Si al final juegas más y solo me fijo en los detalles... Yo tengo que analizar el partido entero, no ese último detalle. Podemos estar mal y, en un momento determinado, uno error. Debe estar el compañero para solventar ese error. No jugamos unos contra uno, jugamos once contra once y tenemos que estar ayudándonos en todo momento. Al final, miras el resultado y esas dos opciones, pero no hemos jugado ni leches. Al final, si no juegas nada, hay muchas más opciones de cometer esos detallitos y perder el partido. Me tengo que quedar con el global, no solo con lo individual"

Una pretemporada demasiado cargada: "No hay excusas, el fútbol es como es. Sabemos que las pretemporadas ahora son así. Si no queremos que sean así, no podemos estar en este circo. Tenemos que cambiar de deporte o de vida. Sabemos cómo es todo. Hemos tenido tres o cuatro días para hacernos a esto y no nos hemos hecho. No sé por una cosa o por otra, pero hemos tenido tiempo suficiente para darle la vuelta a esto y estar bien. Al final, en el momento del partido es cuando debemos estar a tope. Hoy no es que nos hayamos confundido por querer hacer cosas, nos hemos confundido por no querer hacer cosas"

Corregir errores de cara al miércoles: "No me voy a volver loco mirando mucho ese partido. Lo tengo claro, hemos jugado pensando que podíamos ganar sin hacer gran cosa. Contra el City eso no va a ser así. Nos pueden ganar, pero no creo que juguemos con la parsimonia de hoy. Sin ir a por el rival. Son partidos completamente diferentes, hoy estamos en este partido y se nos ha pasado sin tener lo que teníamos que hacer"

La acción de la expulsión: "No tengo ni idea, no la he visto. Cometemos un error de principio. El balón tendría que haber salido de ahí, no lo hemos hecho y pueden pasar esas cosas. Para nada sirve decir que era último hombre o podía llegar Gudelj. Tenemos que no cometer los errores primeros. Encima, estábamos dos contra uno. Yo no quiero ganar duelo, sino que se anticipen. No puede ser que uno dispute y el otro se vaya para atrás diez metros. El error es nuestro y no podemos echar culpas a pretemporadas o a posibles expulsiones"

La joven plantilla del Valencia: "Lo dije en la previa, que son chavales jóvenes que van a hacer al pie de la letra lo que les dice el míster, que está confiando en ellos. En ese sentido, esos jugadores van a hacer más caso al entrenador que otro más veterano. Lo sabíamos. Pero no puede ser que entre centrales nos cueste sacar el balón jugador. Se la hemos pasado muchas veces a nuestro portero y no podemos dedicarnos a eso. Dársela a Bono y que la rife de cualquier manera porque le aprieta un rival. No debe ser así"