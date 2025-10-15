Saúl y su paso por el Sevilla: «La gente que está en el club se está comiendo la mierda de todo lo que se ha hecho durante años»

Saúl Ñíguez, ahora en el Flamengo, se pasó ayer por los micrófonos de la Cadena Ser. En el programa 'El Larguero', el centrocampista ilicitano fue cuestionado básicamente por el Atlético de Madrid, el equipo que le ha dado todo en lo personal y lo profesional, ... pero también tuvo palabras para rememorar su paso por el Sevilla FC, donde jugó en calidad de cedido por el cuadro rojiblanco madrileño durante la pasada temporada 24-25. Lo primero que hizo Saúl fue reconocer que no fue su mejor temporada: «No estuve al nivel como tal porque tuve expulsiones, lesiones... No fue una temporada fácil en lo personal, me lesioné por primera vez y no supe gestionarlo del todo bien, aunque aun así pude quedar máximo asistente del equipo», explicó.
Agradeció a todos en Nervión: «Lo primero que le diría a los sevillistas sería gracias. Tambien agradecer a Víctor Orta, al presidente José María (Del Nido Carrasco) por el cariño tan fuerte que me dieron». Y habló de cómo se encontró al club: «Es un club increíble que pronto volverá donde debe estar. Hablo mucho con Azpilicueta y poco a poco irán hacia arriba. Tienen una afición increíble, unas instalaciones increíbles... Ahora es cierto que están en una situación económica muy complicada. La gente siempre critica, pero al final la gente que está ahora al cargo no tienen la culpa en todo. Se están comiendo a mierda de todo lo que se ha hecho durate años», valoró.
Sobre cómo está viendo al Sevilla en la actualidad, Saúl comentó que «creo que con Almeyda va a ir bien. Han encontrado un entrenador con casta y coraje, algo parecido al sentimiento sevillista. Van a compaginar bien. No te digo por títulos, pero sí competirán en todos los partidos, lo que pide el sevillismo como mínimo».
Por último, quiso cerrar su mensaje sobre el equipo de Nervión advirtiendo que no le hubiera importado haber cumplimentado la segunda temporada de cesión que tenía estipulada en su contrato de cesión: «Me hubiera encantado poder seguir allí. Cuando tomé la decisión de ir al mejor Sevilla de la historia era solo para ayudar. Intenté hacerlo de la mejor forma posible», dijo para finalizar.
