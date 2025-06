Recorrido y horarios de la manifestación convocada contra el consejo de administración del Sevilla FC

El sevillismo está llamado a manifestarse este jueves por el callejero del centro de la ciudad para pedir la dimisión del actual consejo de administración de la entidad. Dos temporadas fuera de Europa y el peor registro clasificatorio de los últimos 25 años han colmado la paciencia de la afición sevillista.

De esta forma, la movilización de este 26 de junio, y que se pretende que sea masiva, es la guinda a una temporada en la que las protestas no han faltado a lo largo de los meses. La acción más reciente fue la decisión de un sector de la afición de no acceder al graderío del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán hasta el descanso del Sevilla-Real Madrid, cuando el equipo ya no se jugaba nada en la campaña. Una imagen histórica en un partido de alta audiencia.

Ahora, el grupo Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' y Biris Norte han convocado al sevillismo esta tarde para vivir la última jornada de protestas de la temporada. Según los organizadores, se estima que la movilización parta con unos 5000 asistentes, o eso al menos es lo que le han comunicado a subdelegación del gobierno. No obstante, hay esperanzas en que la marcha sea más nutrida y el número aumente si las temperaturas siguen dando una tregua. Se esperan 32 grados para esa hora de la tarde. La manifestación arrancará a las 20.00 horas en Las Setas de la Encarnación y discurrirá por Laraña, Campana, Velázquez, Tetuán y Plaza Nueva. Allí, se leerá un manifiesto con los motivos de esta movilización y con las peticiones expresas de la afición a su actual consejo de administración.

Marcha pacífica

El objetivo de esta manifestación es la de llamar la atención de todos los actores (políticos y sociales) sobre la situación actual del club, que sigue acumulando deuda y dando bandazos en lo deportivo. No obstante, desde la organización se insta a que sea una marcha pacífica, puesto que la afición sevillista «no es violenta».

Ya son un gran número de peñas y organizaciones sevillistas que han anunciado a través de sus redes sociales que asistirán a este acto de movilización en el que se pedirá la dimisión de los miembros del consejo de administración presidido por José María del Nido Carrasco.

Además de exigir la salida de los actuales gestores, los organizadores piden «un proyecto digno, transparente y sevillista que devuelva al Sevilla al lugar que merece». «¡Es tu hora sevillista!», interpela a los aficionados el cartel anunciador difundido por todos los encargados de esta convocatoria.