Peque, paradigma de la intensidad que pide Almeyda en el Sevilla: una amarilla cada 18 minutos

Los jugadores del Sevilla destacan en su mayoría que el plus de intensidad que les ha metido Matías Almeyda, desde el apartado físico pasando por la mentalidad de siempre defender hacia delante, es la base del buen rendimiento que está dando el equipo ... a nivel colectivo. Frente al Barcelona se pudieron ver todas esas nuevas virtudes que ahora atesoran los sevillistas, donde cada jugador suma desde los minutos que le toque actuar, otro de los grandes logros del entrenador argentino.

Y dentro de ese núcleo de futbolistas, los hay con muchos minutos y otros que suelen aparecer, pero cuyo protagonismo es menor. En este segundo grupo se encuentra Peque, una de las grandes apuestas del club la pasada temporada y que va encontrando su lugar en el esquema del entrenador, aunque sea con cuentagotas. El catalán ya suma los mismos goles que todo el pasado curso, por mucho que sólo haya disfrutado de 72 minutos de juego efectivo, anotando el gol de un valioso empate ante el Elche.

Está aprovechando cada minuto y cada oportunidad, dejando claro que su estado tanto físico como futbolístico ha cambiado radicalmente con respecto al que se le pudo ver el pasado ejercicio. Pese a ser de una talla pequeña, no rehúye ningún contacto. Va de verdad a los duelos, con energía, incluso con fuerza a veces excesiva, lo que le ha supuesto estar apercibido de sanción con seis partidos disputados.

Peque ve una amarilla cada 18 minutos, una auténtica barbaridad, habiendo sido amonestado tres veces en el tiempo de alargue. Como ante el Barcelona, donde en un primer momento le mostraron la cartulina roja. Tuvo tiempo igualmente de darle una preasistencia a Ejuke en el 4-1 final de Akor Adams. Peque es el paradigma de futbolista que entrena Matías Almeyda. Intensidad y energía por encima de todo. El argentino está consiguiendo que todo el grupo le compre su discurso, con un compromiso innegociable. Se aprecia en estos detalles. Almeyda está haciendo un Sevilla a su imagen y semejanza como futbolista.