Peque, paradigma de la intensidad que pide Almeyda en el Sevilla: una amarilla cada 18 minutos

El atacante catalán es un habitual en la recta final de los partidos, dando un plus de energía a la organización defensiva desde el ataque

Nianzou participa parcialmente en el regreso a los entrenamientos del Sevilla sin los internacionales

Peque controla el balón ante la presencia del azulgrana Pedri
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Los jugadores del Sevilla destacan en su mayoría que el plus de intensidad que les ha metido Matías Almeyda, desde el apartado físico pasando por la mentalidad de siempre defender hacia delante, es la base del buen rendimiento que está dando el equipo ... a nivel colectivo. Frente al Barcelona se pudieron ver todas esas nuevas virtudes que ahora atesoran los sevillistas, donde cada jugador suma desde los minutos que le toque actuar, otro de los grandes logros del entrenador argentino.

