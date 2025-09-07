Parón para la reflexión y la recuperación en el Sevilla de Almeyda

El Sevilla volverá a competir el próximo viernes. Será entonces cuando reciba la visita del Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo de Almeyda buscará su segunda victoria consecutiva tras haberse marchado al parón después de vencer a domicilio al Girona (0-2). Durante la pausa para la disputa de partidos internacionales, Almeyda ha visto cómo quedaba finalmente configurada su plantilla y ha tenido tiempo para corregir errores con los futbolistas que ha tenido a su disposición a la vez que se alegraba percibiendo cómo varios futbolistas van dejando atrás sus lesiones.

Ya el pasado jueves estuvieron trabajando con el grupo jugadores como Ramón Martínez, Djibril Sow y Adnan Januzaj. A esto además hay que añadir queTanguy Nianzou acumula varias sesiones. De cara al partido ante el Elche, Matías Almeyda podría recuperar a varios de estos futbolistas permaneciendo no obstante en la enfermería otros futbolistas como los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke y Joan Jordán.

A todo ello además hay que sumar que Alexis Sánchez, César Azpilicueta, Batista Mendy y Fabio Cardoso siguen conociendo a sus nuevos compañeros con varias sesiones de entrenamiento ya a sus espaldas en las que también han comenzado a asimilar los planes de Almeyda.

Todo esto provoca que, una vez que los cinco internacionales regresen a Sevilla (Suazo, Gudelj, Vlachodimos, Nyland y Vargas), el entrenador puede tener muchos más recursos a su disposición para afrontar el partido ante el Elche.

Tres jornadas disputadas con muchas bajas

En la primera jornada, Almeyda contó con nueve bajas: Ramón Martínez, Vargas, Jordán, Badé y Nianzou por lesión y Vlachodimos, Alfon, Iheanacho y Suazo al no estar inscritos. Frente al Getafe, el numero de bajas fue similar, ya que ninguno de los futboistas no inscritos pudo estar disponible y a los lesionados (ya con Badé fuera de la plantilla) hubo que sumar a Januzaj e Idumbo sacando de la lista a Vargas. De cara al último partido, sin Lukebakio e Idumbo en el equipo, tampoco viajó Pedrosa por estar cerrándose su salida y Akor Adams se sumó a la lista de ausencias.

Si no surgen contratiempos durante la próxima semana, Almeyda podrá contar con la mayoría de los futbolistas de su plantilla para afrontar el duelo ante el Elche, una alegría para el azuleño.

Más temas:

Sevilla FC